Встреча с незрячим блогером и мастер-классы: в Челябинске пройдет инклюзивный кинофестиваль «Незримое кино»

Фестиваль «Незримое кино» будет проходить два дня Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Челябинске 5 и 6 декабря пройдет Всероссийский инклюзивный кинофестиваль «Незримое кино». На двух площадках города покажут 60 лучших, адаптированных для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), короткометражных фильмов со всей страны, а также проведут творческие встречи, мастер-классы по жестовому языку и публичные дискуссии с федеральными экспертами. Вход на все мероприятия свободный по предварительной регистрации, сообщают организаторы на официальном сайте события. Подробнее о программе — в материале URA.RU.

О фестивале и хедлайнерах





Автор блога «Путешествие в темноте» Владимир Васкевич приедет в Челябинск Фото: Анна Майорова © URA.RU

В этом году поддержать фестиваль и провести интересные встречи приедут незрячий блогер-путешественник Владимир Васкевич, который ведет блог «Путешествие в темноте» и самостоятельно уже успел посетить 30 стран, а также Алексей Транцев — герой документального фильма «Чувственный контакт», основатель «Инклюзивного ресурсного центра». Сам фестиваль «Незримое кино» создает уникальное пространство, где кинематограф становится доступным для всех: короткометражные фильмы адаптируют для людей с ОВЗ с помощью тифлокомментирования.

Программа события: кинопоказы, паблик-токи, мастер-классы

5 декабря

В кинотеатре «Знамя» день начнется с открытия фестиваля в 12:00, где руководитель PR-проектов «Кинопоиска» Дарья Черкудинова представит инклюзивный кинопроект «Общий план» с участием актеров с инвалидностью. После зрителей ждет марафон конкурсных кинопоказов: с 14:40 до 16:25 — игровые фильмы от профессиональных авторов и киностудий, среди которых «С собой», «Танцуй, Стас» и «Башня света».

Продолжение после рекламы

Работы будут оценивать 16 членов жюри - режиссеры, сценаристы и представители Всероссийского общества слепых Фото: Анастасия Соргина © URA.RU





С 16:30 до 18:15 представят картины «Ветер поднимается», «Солнце упало и покатилось», «Сухари и булочки». Вечерняя программа с 18:30 до 22:10 познакомит с документальными работами — «Неизвестный художник», «Что будет завтра», «Простые вещи» и другими лентами.

В Штабе общественной поддержки гостей ждет практическое погружение в мир инклюзивного общения. В 14:00 команда «Наше место» научит основам русского жестового языка, а в 17:00 кинологи продемонстрируют, как собаки-поводыри помогают незрячим людям. Между мастер-классами состоятся кинопоказы — в 14:40 зрители увидят документальные работы начинающих авторов, в числе которых «Откуда этот странный звук» и «Громче слов». Кульминацией дня станет встреча в 18:30 с Владимиром Васкевичем — незрячим блогером, который доказывает, что потеря зрения не означает потерю возможности познавать мир.

6 декабря

Кинотеатр «Знамя» предложит показы телевизионных фильмов. В программе — «Они слышали смерть», «Ради добра», «Парализованный мужчина», «Простые истории» и другие пронзительные истории. Сеансы запланированы с 11:00 до 14:40. Также после обеда — в 14:45 участники увидят полнометражные документальные картины — «Тёплые артисты» и «На кончиках пальцев».

Часть мероприятий пройдет в старейшем кинотеатре Челябинска - «Знамя» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU





Главным событием дня станет творческая встреча «Инклюзивное лидерство в XXI веке» с Алексеем Транцевым, который прошел путь от человека, не способного самостоятельно открыть дверь, до руководителя федеральных проектов. Он расскажет о новых возможностях для людей с ОВЗ и предоставит практические инструменты. Вечер завершится церемонией награждения и показом лучших фильмов фестиваля.