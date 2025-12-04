Логотип РИА URA.RU
Общество

ЖКХ и Городская среда

Директора челябинской УК «Металлург» дисквалифицировали за неготовность к зиме. Видео

04 декабря 2025 в 15:43
Директора наказали за срыв отопительного сезона

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске суд на два года и 10 месяцев дисквалифицировал директора управляющей компании «Металлург» за плохое содержание домов и, как итог, их неготовность к отопительному сезону 2025-2026. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. 

«Судом принято решение о дисквалификации директора сроком на два года 10 месяцев. Допущенные ООО УК „Металлург“ нарушения стали следствием не получения паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. 

В этом году прокуратура несколько раз проводила проверки УК и ее работы, в том числе по жалобам жителей. Всего было внесено 19 представлений о нарушении закона, четыре раза директора привлекали к административной ответственности.

В Челябинске ранее за срыв отопительного сезона в 27 многоквартирных домах были возбуждены уголовные дела в отношении УК ООО «Мой дом Урал» и ООО «ДЕЗ Калининского района». Дела возбуждены по части первой статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровью потребителей). 


