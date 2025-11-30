«Пришло время Ермаку предстать перед судом»: что происходит вокруг отставки главы офиса президента Украины

В США потребовали наказать Ермака за преступления против народа Фото: Официальный сайт президента Украины

Уволенного с поста руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака необходимо наказать за преступления против своего народа и США, заявил экс-советник американского лидера Дональда Трампа Стив Кортес. Антипатию к Ермаку испытывают и другие чиновники в окружении Трампа. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала к суду над «всей шайкой» в Киеве.

Сам экс-глава офиса украинского президента после отстранения от должности пригрозил бывшим соратникам возмездием, но подчеркнул, что на президента страны Владимира Зеленского не держит зла. В то же время появляется информация о возможных преемниках Ермака — от соратника Зеленского по экономическим вопросам Александра Камышина до нынешнего премьер-министра Украины Юлии Свириденко. Подробнее о том, что вскрылось после увольнения Ермака из-за коррупционного скандала — в материале URA.RU.

В США призвали наказать Ермака и Зеленского

Ермак вместе с Зеленским должен предстать перед судом, заявил экс-советник Трампа Фото: Официальный сайт президента Украины

Владимир Зеленский и Андрей Ермак должны быть привлечены к ответственности за преступления против народа и Соединенных Штатов. Об этом заявил бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Кортес.

«Пришло время Владимиру Зеленскому и Андрею Ермаку предстать перед судом за преступления не только против своего же народа, но и против США», — подчеркнул Кортес в соцсети X. Также он выразил несогласие с продолжением финансового содействия Украине, охарактеризовав такую помощь как неуважение к американским налогоплательщикам.

Реакция России

Мария Захарова назвала увольнение Ермака «очередным пиар-ходом киевского режима». Также она подчеркнула, что «всю эту шайку Зеленского надо судить». Слова представителя МИД РФ передает РИА Новости.

Реакция Ермака на увольнение

Ермак заявил, что его бывших соратников ждет возмездие Фото: Официальный сайт президента Украины

Ермак предупредил своих критиков и бывших союзников о последствиях. Об этом сообщил журналист Financial Times Кристофер Миллер. «Андрей Ермак сказал мне, что его критики, включая тех, кого он до недавнего времени считал своими союзниками, но которые отвернулись от него, получат по заслугам», — написал журналист в соцсети Х.

После увольнения у Ермака провели обыск и изъяли несколько телефонов и ноутбуков. Несмотря на произошедшие события, Ермак заявил, что не испытывает негативных чувств по отношению к Зеленскому.

В своих сообщениях журналистке New York Post Кейтлин Дорнбос он сообщил, что готов отправиться на фронт. «Я отправляюсь на фронт и готов к любым репрессиям. Я честный и порядочный человек. <…> Меня опозорили и мое достоинство не защитили, несмотря на то, что я нахожусь в Киеве с 24 февраля 2022 года. Поэтому я не хочу создавать проблем для Зеленского, я еду на фронт», — цитирует Ермака NYP.

Ермак также выразил недовольство отсутствием поддержки со стороны тех, кто, по его мнению, знает правду. Он не уточнил, когда намерен отправиться в зону боевых действий и какие задачи будет там выполнять.

Возможные преемники Ермака

После отставки Андрея Ермака начали появляться слухи о том, кто может занять его место. Среди возможных кандидатов называют:

Александра Камышина — советника Владимира Зеленского по стратегическим вопросам. Financial Times отмечает его значительный опыт в сфере оборонного производства и авторитет как в стране, так и за ее пределами.

Михаила Федорова — первого вице-премьер-министра и министра цифровой трансформации Украины. Как и Камышин, он обладает значительным опытом в сфере оборонного производства.

Юлию Свириденко — нынешнего премьер-министра Украины. Украинское издание Insider UA также сообщало, что она рассматривается в числе главных кандидатов на пост главы офиса президента. Для этого ей придется отказаться от нынешней должности.

Юлия Свириденко родилась 25 декабря 1985 года в Чернигове Украинской ССР и получила экономическое образование. С 4 ноября 2021 года она занимала должность первого вице-премьер-министра Украины, а 17 июля была утверждена Верховной радой на посту премьер-министра страны. В ходе голосования за ее кандидатуру отдали голоса 262 депутата, 22 парламентария проголосовали против, а 26 депутатов воздержались от голосования.

Последствия увольнения

Увольнение Ермака может иметь различные последствия для политической ситуации на Украине и ее отношений с международным сообществом. Агентство Reuters отмечает, что отставка Ермака может укрепить поддержку украинского лидера за границей, но одновременно навесить над ним тень коррупционных обвинений.

«Если Ермака вынудят уйти в отставку, это можно будет расценивать как обязательство „навести порядок“, но также и как признак того, что обвинения в коррупции подбираются все ближе к самому президенту», — пишет издание. Подчеркивается, что авторитет Зеленского пошатнулся именно в тот период, когда Украина испытывала острую потребность в поддержке западных стран, находясь под давлением со стороны США относительно заключения мирного соглашения.

Отношение США к Ермаку

По данным The New York Times, поведение Ермака на протяжении нескольких лет вызывало неприязнь у чиновников как администрации Дональда Трампа, так и команды экс-президента США Джо Байдена. Постоянное нахождение Ермака рядом с Зеленским стало предметом внимания как внутри страны, так и на международной арене.

Отставка Ермака: «перезагрузка офиса президента Украины»

Зеленский захотел «перезагрузить» свой офис отставкой Ермака Фото: Официальный сайт президента Украины

Ранее, 28 ноября 2025 года, стало известно об отставке Ермака, главы офиса президента Украины Владимира Зеленского. В вечернем видеообращении в telegram-канале Зеленский заявил о «перезагрузке офиса» и поблагодарил Ермака за представление украинской позиции в переговорном процессе с Россией.

«Руководитель офиса президента Андрей Ермак написал заявление об отставке. Хочу, чтобы не было слухов и спекуляций. Что касается нового руководителя офиса, завтра я проведу консультации с теми, кто может возглавить эту институцию», — сказал Зеленский. Он также отметил, что теперь Украину на переговорах будут представлять начальник генштаба Андрей Гнатов, представители МИДа, секретарь СНБО Рустем Умеров и разведка.

Причины отставки

Отставка Ермака последовала после обысков, проведенных утром 28 ноября сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Обыски были связаны с расследованием «Мидас» по коррупционным схемам совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича.

Продолжение после рекламы

По версии НАБУ, Миндич и другие участники преступного сообщества требовали у контрагентов госкомпании «Энергоатом» откаты до 15 % от контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика. Ермак в этом деле якобы фигурирует под псевдонимом Али-Баба.

Ряд украинских оппозиционных политиков, включая депутата Рады от партии «Голос» Ярослава Железняка, призвали Зеленского уволить Ермака. Однако ранее президент Украины отказался от такого шага.

«Украинская правда» сообщала, что после первых публикаций «пленок Миндича» Ермак поручил прокуратуре и СБУ начать расследование против главы САП Александра Клименко. Но ни Ермаку, ни Клименко не сделали представление о подозрении. По данным «Зеркала недели», в июле главы НАБУ и САП Семен Кривонос и Клименко сообщили Зеленскому о готовности материалов для выдвижения обвинений против Ермака и ответственного за переговоры с Россией секретаря СНБО Рустема Умерова.

Реакция Евросоюза

Евросоюз одобрил отставку Ермака Фото: Официальный сайт президента Украины

Европейская бюрократия благосклонно отнеслась к обыскам у Ермака. Официальная представительница Еврокомиссии (ЕК) Паула Пинью заявила, что ЕС с уважением относится к расследованиям антикоррупционных органов Украины.

Представитель ЕК по политике расширения Гийом Мерсье отметил, что борьба с коррупцией — принципиально важное условие для вступления Украины в ЕС. Европейский комиссар по вопросам юстиции Майкл Макграт в интервью Politico заявил, что Украина должна «искоренить» коррупцию в истеблишменте, если хочет вступить в ЕС.