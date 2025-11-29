Ермак предупредил бывших союзников о последствиях
Ермак высказался о своих критиках
Фото: Официальный сайт президента Украины
Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак предупредил о последствиях для своих критиков и бывших союзников. Об этом сообщил журналист Financial Times Кристофер Миллер. По его словам, они все получат по заслугам.
«Андрей Ермак сказал мне, что его критики, включая тех, кого он до недавнего времени считал своими союзниками, но которые отвернулись от него, получат по заслугам», — написал журналист в соцсети Х. При этом имена личностей не разглашаются.
28 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым освободил Ермака от занимаемой должности. У Ермака провели обыск и изъяли несколько телефонов и ноутбуков. В ответ на увольнение Ермак сообщил, что не испытывает негативных чувств по отношению к Зеленскому, передает RT. Теперь он готов отправиться на фронт.
