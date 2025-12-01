Россиянам напомнили, какие виды пенсий будут повышены в 2026 году

В следующем году будут проиндексированы несколько видов пенсионных выплат, отметил Говырин Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В России с 1 января 2026 года будут повышены страховые пенсии. В результате выплата, которая коснется всех пенсионеров в стране, будет проиндексирована на 7,6%. Об это рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

«Страховые пенсии повысят в России с 1 января. Размер индексации — 7,6%. Она распространится на всех получателей, включая работающих пенсионеров. Стоимость одного пенсионного коэффициента достигнет 156 рублей 76 копеек, а фиксированная выплата составит 9584 рублей 69 копеек», — сказал Говырин в беседе с RT.

Депутат также указал на то, что, согласно оценкам российского правительства, размер средней страховой пенсии по старости увеличится до 27 тысяч рублей в месяц. С 1 апреля планируется провести индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. Предполагаемый уровень повышения составит 6,8 %. Социальные пенсии предоставляются инвалидам с детства и детям-инвалидам.

Кроме того, в августе 2026 года состоится индексация выплат для пенсионеров, которые после выхода на пенсию продолжали работать официально, а их работодатели в прошедшем году осуществляли отчисления страховых взносов в Социальный фонд России. Депутат отметил, что четыре раза в год — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября — будет проводиться перерасчет ежемесячной надбавки к пенсии для работников угольной промышленности и членов летных экипажей самолетов гражданской авиации.

Помимо этого, с 2026 года ожидается повышение пенсий для лиц, которые в декабре 2025 года достигнут 80-летнего возраста, а также для тех, кому будет присвоена I группа инвалидности. Также право на дополнительную выплату к пенсии имеют пожилые люди, осуществляющие уход за нетрудоспособными родственниками.