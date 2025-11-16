Разрыв между пенсиями работающих и незанятых достиг минимума за многие годы

Разрыв между выплатами работающим и незанятым составил 3,5 тысяч Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В октябре 2025 года разница между пенсиями работающих и неработающих граждан сократилась до 3,5 тысяч рублей. Это минимальное значение с 2021 года, свидетельствуют данные Соцфонда.

«На октябрь 2025 года средний размер страховой пенсии по старости составил 25,9 тысяч рублей для неработающих граждан и 22,4 тысяч — для трудоустроенных. Учитываются фактически начисленные суммы: все поступления суммируются и делятся на число получателей. Таким образом, разрыв между выплатами работающим и незанятым составил 3,5 тысяч. Это минимальное значение с 2021 года», — сообщают «Известия».

За последние 12 месяцев разрыв сократился почти на 20% благодаря индексации выплат трудоустроенным. При этом рост начислений шел неравномерно. У занятых выплата увеличилась на 17%, у неработающих — лишь на 10%. Возобновление индексации стимулировало часть пожилых россиян выходить из тени или оформлять самозанятость.

