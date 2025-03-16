Кто такой Андрей Гнатов, которого Зеленский назначил главой Генштаба ВСУ после провала в Судже

Украинский лидер Владимир Зеленский официально объявил о смене руководителя Генерального штаба Вооруженных сил страны. Согласно информации на официальном сайте Офиса президента, Андрей Гнатов теперь назначен на должность начальника Генштаба.
В указе отмечается, что с 9 февраля прошлого года на этой должности находился Анатолий Баргилевич, который занял пост после ухода в отставку Сергея Шапталы. До своего последнего назначения Гнатов управлял объединенными силами Украины. Что известно об Андрее Гнатове, и почему Зеленский неожиданно поменял начальника Генштаба ВСУ — в материале URA.RU.
Что известно о Гнатове
В июне 2024 года генерал Андрей Гнатов был назначен командующим объединенными силами ВСУ. До этого он активно участвовал в военных операциях и обучении подразделений. В частности, Гнатов командовал подразделениями морской пехоты, формировавшимися из военнослужащих, которые покинули Крым в 2014 году. Под руководством главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Гнатов нес ответственность за оборону Бахмута, находящегося под управлением оперативно-стратегической группировки «Хортица».
Ключевым моментом в карьере Гнатова стал 2022 год, когда он руководил обороной Николаева, после чего принимал участие в командовании операциями в Херсонской области. В тот же период он был повышен до звания бригадного генерала, а украинский лидер Владимир Зеленский лично вручил ему шеврон. До начала широкомасштабного конфликта в 2022 году Гнатов, выпускник Харьковского института танковых войск, возглавлял 36-ю отдельную бригаду морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.
Гнатов осужден в РФ
В мае 2024 года Верховный суд ДНР вынес заочный приговор бывшему командиру 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Андрею Гнатову. По информации Следственного комитета России, Гнатов осужден на 28 лет лишения свободы за убийство мирных граждан в Донбассе.
По версии следствия, между июлем и сентябрем 2019 года Гнатов выдавал приказы на обстрел населенных пунктов в ДНР, в результате чего были ранены и убиты мирные жители. В ходе этих операций были разрушены 19 жилых объектов. В настоящее время Гнатов объявлен в международный розыск.
Гнатов сменил Анатолия Баргилевича
В феврале прошлого года генерал-майор Анатолий Баргилевич был назначен новым начальником Генштаба ВСУ, заменив на этом посту Сергея Шапталу по решению Зеленского. До этого назначения Баргилевич руководил силами территориальной обороны страны.
Баргилевич родился в апреле 1969 года в Житомирской области и является выпускником Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского. В 2016 году он был удостоен ордена Даниила Галицкого за весомый вклад в укрепление оборонной способности страны, а также за мужество, самоотверженность и профессионализм, продемонстрированные в выполнении воинского долга.
Через год после получения ордена, в 2017 году, Баргилевич получил звание генерал-майора. Его карьера продолжила развиваться: в 2020 году он был назначен на должность заместителя командующего сухопутными войсками ВСУ по территориальной обороне. С 2022 года он исполнял обязанности начальника штаба восточной группировки войск, а с 2023 года возглавил силы территориальной обороны ВСУ, прежде чем быть назначенным на должность начальника Генштаба.
Причина смены главы генштаба ВСУ — потеря Суджи?
Главное командование ВСУ утром 16 марта официально подтвердило утрату контроля над городом Суджа в Курской области. Информация об этом была размещена в telegram-канале военного ведомства Украины.
В сообщении Генштаба ВСУ была опубликована карта, демонстрирующая текущую ситуацию на поле боя в Курской области. Из карты следует, что город Суджа находится под контролем российских военных. Подтверждение потери города произошло спустя три дня после того, как российские военные объявили о его освобождении.
Существует предположение, что именно потеря украинскими военнослужащими Суджи стала причиной смены начальника Генштаба ВСУ. Некоторые российские военкоры полагают, что из-за освобождения Суджи российскими силами может также произойти и отставка главкома ВСУ Александра Сырского.
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