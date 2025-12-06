Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Природа

Погода

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве пойдет снег

Вильфанд: снега в Москве не будет до середины декабря
06 декабря 2025 в 06:49
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Снег в столице не выпадет ближайшие десять дней

Снег в столице не выпадет ближайшие десять дней

Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

Снег выпадет в начале следующей недели в некоторых районах Московской области. Однако в Москве осадки не ожидаются. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«В Московской области температура чуть-чуть понизится в начале следующей недели, местами пройдут небольшие осадки», — заявил Вильфанд, его слова передает ТАСС. Метеоролог добавил, что осадки ожидаются не более одного сантиметра по высоте. А в Москве «устойчивого снежного покрова» до середины декабря не предвидится. 

Научный руководитель Гидрометцентра уточнил, что в столичном регионе ожидается устойчивый характер погоды. При нем температурные колебания будут незначительными.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал