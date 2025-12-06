МАГАТЭ: саркофаг Чернобыльской АЭС утратил функции обеспечения безопасности

В МАГАТЭ порекомендовали продолжить работы по восстановлению нового саркофага Фото: Сергей Венявский © URA.RU

Новый защитный саркофаг над четвертым блоком Чернобыльской АЭС перестал выполнять свои основные функции по обеспечению безопасности. Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Миссия подтвердила, что новый саркофаг утратил свои основные функции обеспечения безопасности,... но также обнаружила, что его несущие конструкции или системы мониторинга не получили необратимых повреждений», — говорится в заявлении МАГАТЭ. В агентстве отметили, что сейчас продолжаются работы по восстановлению и укреплению конструкции нового саркофага.

В день открытия Мюнхенской конференции по безопасности в феврале в социальных сетях было опубликовано видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС. Украинские СМИ тогда сообщили, что по объекту был нанесен удар ударным дроном.

В результате атаки в кровле защитного сооружения образовалось отверстие диаметром около шести метров. При этом несущие конструкции здания не были повреждены, а проведенные замеры подтвердили, что радиационный фон остается в пределах нормы. Киев попытался возложить ответственность за атаку на Россию, при этом не предоставив никаких доказательств. В Кремле же заявили, что любые утверждения о российских ударах по объектам атомной энергетики на Украине являются провокацией и фальсификацией.