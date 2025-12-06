Симоньян сменила имидж после химиотерапии
Симоньян заметила седой волос в своем новом парике (архивное фото)
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Главный редактор RT Маргарита Симоньян изменила образ после курса химиотерапии и появилась в парике на открытии студии телеканала в Индии. Мероприятие прошло 5 декабря в Нью-Дели в рамках официального визита президента России Владимира Путина, которого Симоньян сопровождает в составе президентского пула.
«Сегодня обнаружила седой волос В ПАРИКЕ.У меня никогда не было седых волос, потому-то я их не красила, хотя всегда хотела попробовать рыжий. Все ждала, пока начну сесть. В итоге, волос нет ни седых, ни каких-либо, зато парик — с седыми волосами!)», — написала Симоньян в своем telegram-канале. Там же она опубликовала фото в новом образе.
О своей болезни Симоньян публично рассказала в октябре этого года. Она заявила, что в начале сентября ей диагностировали онкологию. Тогда же главный редактор RT сообщила, что из ‑за лечения у нее выпали волосы и что в новых выпусках программы «Ч.Т.Д» на НТВ она будет появляться уже в парике.
В Индии журналистка присутствовала на запуске вещания телеканала в стране: 5 декабря Владимир Путин и Маргарита Симоньян дали старт работе студии RT в Нью-Дели. Сейчас, судя по ее сообщениям, она продолжает работать в обычном режиме и участвует в поездках вместе с президентом.
