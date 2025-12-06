Минэнерго Казахстана обозначило планы республики после налета БПЛА Украины
В Казахстане рассказали, как отреагировали на инцидент с дронами ВСУ
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Казахстан перераспределит экспортные потоки нефти и расширит использование альтернативных маршрутов после атаки украинских беспилотников на морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в конце ноября. Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики республики.
«В настоящее время Министерством энергетики Республики Казахстан совместно с добывающими компаниями проводится оперативная работа по перераспределению объемов нефти. Активизировано использование альтернативных экспортных маршрутов. Изучаются и задействуются все возможные варианты транспортировки», — цитирует сообщение Минэнерго Казахстана ТАСС.
В ведомстве подчеркнули, что инцидент на морском терминале КТК не привел к полной остановке экспорта. Логистика гибко корректируется с учетом текущих технических возможностей принимающих сторон. Отгрузка продолжается через действующую портовую инфраструктуру с усиленными мерами безопасности.
Как сообщало URA.RU ранее, дрон неизвестного происхождения взорвался в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области. Взрыв произошел в безлюдной местности, пострадавших и разрушений не было.
Ситуацию вокруг удара ВСУ по Каспийскому трубопроводному консорциуму прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что «это та практика, которая уже традиционно проводится украинскими силами».
