Минэнерго Казахстана обозначило планы республики после налета БПЛА Украины

Казахстан перераспределит экспортные потоки нефти и расширит использование альтернативных маршрутов после атаки украинских беспилотников на морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в конце ноября. Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики республики.

«В настоящее время Министерством энергетики Республики Казахстан совместно с добывающими компаниями проводится оперативная работа по перераспределению объемов нефти. Активизировано использование альтернативных экспортных маршрутов. Изучаются и задействуются все возможные варианты транспортировки», — цитирует сообщение Минэнерго Казахстана ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что инцидент на морском терминале КТК не привел к полной остановке экспорта. Логистика гибко корректируется с учетом текущих технических возможностей принимающих сторон. Отгрузка продолжается через действующую портовую инфраструктуру с усиленными мерами безопасности.

Как сообщало URA.RU ранее, дрон неизвестного происхождения взорвался в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области. Взрыв произошел в безлюдной местности, пострадавших и разрушений не было.