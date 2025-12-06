Пригожин рассказал, как у его семьи отобрали квартиру

Мошенники отняли квартиру у семьи Пригожина Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Первая семья продюсера Иосифа Пригожина осталась без жилья из-за действий мошенников. Микрофинансовая организация переписала на себя квартиру на Покровке. Тогда попытки привлечь правоохранителей, чтобы вернуть квартиру, не дали результата. В этом признался сам музыкальный продюсер.

«Прошло много лет, моя первая семья сильно пострадала, и ни суд, ни кто-то еще не помог. Пришла микрозаймовая организация, развела тещу и бывшую жену и без их присутствия, без документов, без всего переписала жилье на себя», — поделился Пригожин с изданием «Абзац».

Бывшая жена и дети продюсера до сих пор вынуждены снимать жилье. Иосиф отметил, что об этом он узнал позже, и его обращения к правоохранительным органам оказались безуспешными. А мошенники до сих пор остаются на свободе. «Лариса Александровна [Долина] более влиятельным человеком, наверное, оказалась, чем я».

