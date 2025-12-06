Bloomberg: переговоры США и Украины во Флориде не принесли серьезного прорыва
США и Украина обсудили во Флориде результаты переговоров Вашингтона с Россией
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Переговоры делегаций США и Украины по урегулирования конфликта, прошедшие во Флориде на этой неделе, не принесли заметного прорыва. Об этом сообщает Bloomberg.
«Несмотря на позитивные формулировки, было мало признаков крупного прорыва, который мог бы придать новый импульс переговорам», — говорится в публикации. По данным агентства, Вашингтон и Киев согласовали лишь «рамки» возможных мер безопасности и обсудили итоги недавних контактов США с Россией по мирному плану по Украине.
На этой неделе президент России Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Во время беседы американская сторона представила мирный план по урегулированию ситуации на Украине. В этом документе 27 пунктов, которые США разделили на четыре отдельные группы для поэтапного обсуждения. Путин ранее сообщал, что американский план в принципе может стать основой для окончательного урегулирования конфликта.
Госсекретарь США Марко Рубио, в свою очередь, подчеркивал, что Россия и Украина находятся на самой близкой за три года дистанции к мирному соглашению, однако этого прогресса пока недостаточно для достижения окончательного урегулирования конфликта. «Я думаю, мы добились некоторого прогресса. Мы стали ближе, но мы все еще не достигли цели. Мы все еще недостаточно близки, но это может измениться», — заявил он.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.