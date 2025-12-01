Обманщица или жертва: кто такая Полина Лурье, первая почувствовавшая на себе «эффект Долиной»

Суд пока что встал на сторону Ларисы Долиной в контексте сканадала с квартирой Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В России продолжает бушевать скандал вокруг певицы Ларисы Долиной, породившей уникальный прецедент, когда покупатели квартиры после официального заключения сделок на покупку недвижимости на вторичном рынке, остаются и без жилья и без денег. Условным первопроходцем, почувствовавшим на себе так называемый «эффект Долиной» стала предпринимательница и мать-одиночка Полина Лурье. Именно она была покупательницей квартиры российской артистки в элитном ЖК в Хамовниках (Москва).

Изначально Лурье официально купила у Долиной квартиру за 112 миллионов рублей, однако затем артистка, которую параллельно с этим обрабатывали мошенники, решила через суд вернуть себе квартиру. Она не только вернула жилье, но и даже, по решению суда, не обязана была возвращать деньги Лурье. Что известно о самой покупательнице и в целом ситуации вокруг — в материале URA.RU.

Связана с недвижимостью со всех сторон: кто такая Полина Лурье

Полина Лурье (в девичестве Филатова) родилась 6 апреля 1990 года в семье топ менеджера московской крупной компании. Сейчас она работает в компании по обеспечению программного ПО и имеет отношение к другим фирмам, занимающимся продажей FloEFD.

Продолжение после рекламы

Известно также, что девушка окончила социологический факультет МГУ имени Михаила Ломоносова в 2012 году. Ее братья также получили высшее образование: старший брат Николай учился во Всероссийской государственной налоговой академии Министерства финансов РФ, а младший брат Степан окончил Московский государственный технический университет имени Николая Баумана.

Весной 2024 года Полина Лурье также зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, указав в качестве основного вида деятельности аренду и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. В СМИ Полину Лурье представляют как мать-одиночку. При этом известно, что у нее был муж — Евгений Лурье, который также владеет ИП.

Покупка квартиры внезапно обернулась глобальной аферой

Летом 2024 года Лариса Долина продала свою пятикомнатную квартиру в престижном районе Москвы, Хамовниках, за 112 миллионов рублей. Покупательницей выступила 34-летняя Полина Лурье — предприниматель, мать-одиночка, работающая в сфере технологий и управления недвижимостью. Однако вскоре после сделки выяснилось, что Долина стала жертвой масштабной мошеннической схемы.

Певице позвонили люди, представившиеся сотрудниками спецслужб, и убедили ее, что для поимки преступников необходимо провести фиктивную продажу квартиры, а вырученные средства перевести на «безопасный счёт» . Доверившись им, Долина подписала реальный договор купли-продажи и передала мошенникам не только деньги от сделки, но и свои личные сбережения, потеряв в общей сложности более 200 миллионов рублей .

Легитимная сделка и реальные последствия

Сама Полина Лурье утверждала, что совершила покупку абсолютно добросовестно, лично встречалась с Долиной для оформления документов и не подозревала о каком-либо обмане . Она считала сделку легитимной и была готова стать новым владельцем жилья. Когда же Долина отказалась передавать ключи и освобождать квартиру, Лурье, в свою очередь, подала встречный иск с требованием выселить певицу, ее дочь и внучку . Для Лурье эта покупка стала законным приобретением недвижимости, а неучастие в мошеннической схеме впоследствии не было доказано.

Судебная битва: Долина вышла сухой их воды

Суды последовательно встали на сторону Ларисы Долиной как потерпевшей от мошенничества. Сделка была признана недействительной, и право собственности на квартиру вернули певице. Ключевым и самым спорным моментом стало решение суда не применять двустороннюю реституцию — механизм, при котором каждая сторона обязана вернуть другой все полученное по недействительной сделке . Это означает, что Долина не была обязана возвращать Лурье 112 миллионов рублей.

Продолжение после рекламы

Суд указал, что Лурье может требовать возмещения ущерба непосредственно с осужденных мошенников в рамках уголовного дела. То есть, буквально суд заявил, что Лурье сама должна искать мошенников и пытаться вернуть свои деньги.

Защита Лурье не помогла: закон на стороне Долиной

Адвокаты Полины Лурье настаивали на несправедливости решения, указывая, что их клиентка — добросовестный приобретатель, и против нее нет оснований для отказа в реституции. После того как Второй кассационный суд в конце ноября 2025 года отклонил жалобу Лурье, защита заявила о намерении обратиться в Верховный суд РФ, передает РАПСИ. В Госдуме в свою очередь призвали высшую судебную инстанцию дать развернутое разъяснение по этому делу.

При этом суд апелляционной инстанции указал покупательнице квартиры Долиной на то, что она сама может искать мошенников и требовать с них деньги. Об этом сообщала «Комсомольская правда».