Росавиация закрыла ярославский аэропорт Туношна
06 декабря 2025 в 07:15
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В аэропорту Ярославль (Туношна) введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов. Как сообщается в telegram-канале Росавиации, данные меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов. На данный момент ограничения также действуют в аэропорту Тамбова.
