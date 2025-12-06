«Схему Долиной» вынесут на общественное обсуждение, чтобы скорректировать законы

В ОП 9 декабря рассмотрят «кейс Долиной» для корректировки законов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Общественная палата РФ 9 декабря проведет общественные слушания о защите добросовестных покупателей вторичного жилья и правовых последствиях так называемой «схемы Долиной». Цель обсуждения — подготовить предложения по изменению законодательства о сделках с недвижимостью, сообщил заместитель секретаря ОП РФ Владислав Гриб.

«В ОП РФ 9 декабря пройдут общественные слушания на эту тему. Будем корректировать законодательство. <...> Все изъяны в законах должны быть исправлены так, чтобы квартиру могли возвратить продавцу только после того, как он возместит всю сумму сделки покупателю и никак иначе», — сказал Гриб ТАСС. По его словам, необходимо закрыть правовые пробелы, из-за которых суды в ряде случаев признают сделки недействительными и лишают приобретателей и квартир, и денег, если прежний владелец заявляет, что продал жилье под влиянием мошенников.

Он подчеркнул, что добросовестные покупатели, оформившие право собственности и не связанные с мошенниками, не должны нести последствия ошибок прежних хозяев, связанных с низкой финансовой грамотностью или отсутствием юридической консультации. По оценке ОП, такие граждане сейчас рискуют остаться без жилья и с обязательствами по ипотеке.

Продолжение после рекламы

Поводом для слушаний стал резонансный случай с народной артисткой России Ларисой Долиной. Сделку по продаже ее квартиры суд признал недействительной, а покупательница — 34-летняя мать-одиночка Полина Лурье — лишилась и недвижимости, и уплаченных средств, сохранив кредитные обязательства. В Общественной палате называют этот пример «кейсом Долиной» и рассматривают его как ориентир для корректировки норм.

Гриб добавил, что при подготовке предложений ОП намерена учитывать зарубежный опыт, где выселение возможно только при одновременном возврате покупателю уплаченных им средств, то есть при обязательной реституции. Итоги слушаний планируется направить в профильные комитеты Госдумы и федеральные ведомства.