Россиянам рассказали, как правильно составить зимний рацион собаке

Грамотно подобранное питание помогает животному комфортно пережить зиму Фото: Илья Московец © URA.RU

Зимой из ‑за снижения физической активности и наступления морозов нередко возникает необходимость существенно скорректировать рацион домашних собак. Грамотно подобранное питание помогает животному поддерживать хорошую физическую форму, сохранять запас энергии и комфортно переносить прогулки в холодную погоду. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев подчеркнул, что вносить изменения в рацион следует исключительно под наблюдением ветеринарного специалиста.

«Здесь нельзя ориентироваться на интуицию, поскольку любое, на первый взгляд незначительное, изменение может привести к набору лишнего веса. Однако важно понимать общий принцип, из чего складывается грамотный рацион собаки», — сказал Голубев в интервью «Радио 1».

Всего кинолог выделил семь основных принципов. В зимний период в первую очередь необходимо учитывать уровень энергозатрат животного. Рацион собак, живущих в домашних условиях, и собак, выполняющих рабочие функции, будет существенно отличаться: одним животным требуется повышенное количество калорий, другим, напротив, показано более умеренное потребление пищи.

Особое значение имеют жиры как основной источник «продолжительного» тепла. Наиболее ценные жировые компоненты содержатся в жирной рыбе и растительных маслах. Большинство промышленных кормов уже обогащено необходимым количеством жиров. При натуральном типе кормления рацион можно дополнительно вводить рыбий жир из расчета 1–2 грамма на 1 килограмм массы тела. Для активных собак дозировку рекомендуется незначительно увеличить.

Для поддержания мышечной массы и нормального состояния тканей собакам необходим достаточный объем белка. Рекомендуемое количество составляет в среднем 4–5 граммов на каждый килограмм массы тела. Основными источниками белка являются свежее мясо, субпродукты и яйца. При этом важно учитывать, что избыток белка может быть вреден, так как повышает нагрузку на почки у собак.

Отдельное внимание следует уделять водному балансу. У животного должен быть постоянный доступ к чистой питьевой воде. В зимний период, на фоне работы отопительных приборов, вода в миске испаряется быстрее, поэтому владельцам рекомендуется регулярно контролировать ее наличие. Если собака пьет мало, можно дополнительно предлагать ей продукты с высоким содержанием влаги, например листья салата или огурцы. Эти овощи одновременно служат источником клетчатки.

Регулярный контроль массы тела и состояния животного является обязательной мерой. Владельцам рекомендуется периодически взвешивать питомца и аккуратно прощупывать область ребер. Жировые отложения не должны полностью закрывать ребра — этот показатель считается одним из ключевых. Систематическое взвешивание позволяет оценить, в правильном ли направлении идет контроль веса. Даже незначительная прибавка в несколько граммов за зимний период может в итоге трансформироваться в несколько лишних килограммов.

Особое внимание специалисты советуют уделять собакам, которые особенно чувствительны к низким температурам. Это, как правило, мелкие породы и животные с короткой шерстью. Пожилые собаки, беременные самки, а также питомцы с хроническими заболеваниями нуждаются в адаптированном рационе, а в ряде случаев — в специализированных кормах и дополнительных добавках для поддержания иммунной системы, назначать которые должен ветеринарный врач. В условиях холода у таких животных повышается риск обострения имеющихся заболеваний.

Еще одна рекомендация, по словам Голубева, которая может показаться неочевидной, но имеет принципиальное значение — это давать собаке теплую, а не горячую пищу. Вода также, по возможности, должна быть слегка подогретой. Это позволяет животному не расходовать собственные энергетические ресурсы на подогрев корма.

