В ХМАО загорелся многоквартирный дом

В поселке Солнечный Сургутского района произошло крупное возгорание двухэтажного многоквартирного дома. По предварительным данным, огонь быстро распространился по всей площади здания, частично обрушилась кровля. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС по ХМАО.