Происшествия

Пожары

В ХМАО загорелся многоквартирный дом

07 декабря 2025 в 22:13
Площадь пожара достигла 600 квадратных метров

Фото: Илья Московец © URA.RU

В поселке Солнечный Сургутского района произошло крупное возгорание двухэтажного многоквартирного дома. По предварительным данным, огонь быстро распространился по всей площади здания, частично обрушилась кровля. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС по ХМАО.

«На месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России. Задействованы двадцать человек и семь единиц техники. Площадь пожара составляет около шестисот квадратных метров, работы продолжаются», — уточнили в ведомстве. Информация о пострадавших уточняется. Спасатели продолжают ликвидацию открытого горения.

