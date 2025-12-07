В ХМАО загорелся многоквартирный дом
Площадь пожара достигла 600 квадратных метров
Фото: Илья Московец © URA.RU
В поселке Солнечный Сургутского района произошло крупное возгорание двухэтажного многоквартирного дома. По предварительным данным, огонь быстро распространился по всей площади здания, частично обрушилась кровля. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС по ХМАО.
«На месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России. Задействованы двадцать человек и семь единиц техники. Площадь пожара составляет около шестисот квадратных метров, работы продолжаются», — уточнили в ведомстве. Информация о пострадавших уточняется. Спасатели продолжают ликвидацию открытого горения.
