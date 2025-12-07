В результате пожара пострадал один человек Фото: Размик Закарян © URA.RU

В поселке Солнечном (ХМАО) во время пожара в многоквартирном доме пострадал мужчина 1970 года рождения. Его госпитализировали в ожоговое отделение. Об этом сообщает окружное Управление МЧС.

«В результате пожара пострадал мужчина 1970 года рождения, предварительно — отравление угарным газом. Пострадавший госпитализирован в ожоговое отделение Сургутской городской клинической больницы», — сообщается в telegram-канале ведомства. Состояние мужчины оценивается как тяжелое. Специалисты оказывают ему необходимую помощь.

В настоящее время пожар локализован. Спасатели продолжают работу до полной ликвидации возгорания. К тушению привлечены 25 человек и восемь единиц техники. Распространение огня удалось остановить, угрозы соседним строениям нет.

