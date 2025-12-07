Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Пожары

В ХМАО во время пожара в доме пострадал человек. Фото

07 декабря 2025 в 23:48
В результате пожара пострадал один человек

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В поселке Солнечном (ХМАО) во время пожара в многоквартирном доме пострадал мужчина 1970 года рождения. Его госпитализировали в ожоговое отделение. Об этом сообщает окружное Управление МЧС.

«В результате пожара пострадал мужчина 1970 года рождения, предварительно — отравление угарным газом. Пострадавший госпитализирован в ожоговое отделение Сургутской городской клинической больницы», — сообщается в telegram-канале ведомства. Состояние мужчины оценивается как тяжелое. Специалисты оказывают ему необходимую помощь.

В настоящее время пожар локализован. Спасатели продолжают работу до полной ликвидации возгорания. К тушению привлечены 25 человек и восемь единиц техники. Распространение огня удалось остановить, угрозы соседним строениям нет.

В поселке развернули пункт временного размещения на 100 человек, рядом установлен автобус для обогрева. С жителями работают администрация, соцслужбы и волонтеры.

Пожар локализован

Фото: telegram-канал МЧС ХМАО-Югры

Материал из сюжета:

В ХМАО сгорел жилой дом

Комментарии (2)
  • Иван
    08 декабря 2025 00:39
    Я нахожусь на против монетки и видел что там очень много подарок он тушился и возгорался ну его вроде потушиле?!
  • Иван
    08 декабря 2025 00:37
    Как он загорелся
