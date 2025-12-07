В ХМАО во время пожара в доме пострадал человек. Фото
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В поселке Солнечном (ХМАО) во время пожара в многоквартирном доме пострадал мужчина 1970 года рождения. Его госпитализировали в ожоговое отделение. Об этом сообщает окружное Управление МЧС.
«В результате пожара пострадал мужчина 1970 года рождения, предварительно — отравление угарным газом. Пострадавший госпитализирован в ожоговое отделение Сургутской городской клинической больницы», — сообщается в telegram-канале ведомства. Состояние мужчины оценивается как тяжелое. Специалисты оказывают ему необходимую помощь.
В настоящее время пожар локализован. Спасатели продолжают работу до полной ликвидации возгорания. К тушению привлечены 25 человек и восемь единиц техники. Распространение огня удалось остановить, угрозы соседним строениям нет.
В поселке развернули пункт временного размещения на 100 человек, рядом установлен автобус для обогрева. С жителями работают администрация, соцслужбы и волонтеры.
- Иван08 декабря 2025 00:39Я нахожусь на против монетки и видел что там очень много подарок он тушился и возгорался ну его вроде потушиле?!
- Иван08 декабря 2025 00:37Как он загорелся