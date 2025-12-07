Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Пожары

Прокуратура разбирает в причинах пожара в жилом доме в ХМАО. Фото

08 декабря 2025 в 00:05
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Ведомство организовало проверку

Ведомство организовало проверку

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Пожаром в поселке Солнечном (ХМАО) заинтересовалась прокуратура. Окружное Управление ведомства организовало проверку и устанавливает причины возгорания.

Ведомство проверит своевременность расселения деревянного дома

Фото: telegram-канал Прокуратуры ХМАО-Югры


«Прокуратура организовала проверку по факту пожара в с.п. Солнечный. По предварительным данным, 7 декабря 2025 года произошел пожар в многоквартирном деревянном жилом доме по улице Космонавтов в с.п. Солнечный», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что будет дана оценка действиям администрации по своевременному расселению дома, а также соблюдение требований противопожарного законодательства. Ведомство держит на контроле соблюдение прав погорельцев и оказание им помощи.

Материал из сюжета:

В ХМАО сгорел жилой дом

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал