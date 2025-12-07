Жильцам сгоревшего многоквартирного дома в ХМАО оказывается помощь
8 декабря состоится собрание с жильцами сгоревшего дома
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Пункт временного размещения на 100 человек развернут в поселке Солнечном (ХМАО) для жильцом сгоревшего многоквартирного дома. Как сообщили власти Сургутского района в соцсети, с погорельцами уже работает администрация и волонтеры.
«Буквально в 150 м по адресу Космонавтов, 17 развернут пункт временного размещения на 100 человек. К месту пожара прибыл автобус для обогрева. Работу с жителями также ведут администрация поселения, представители соцслужбы, волонтерские организации», — сообщает мэрия района в сообществе соцсети vk.com.
Также назначен координатор для оперативного получения выплат пострадавшим и восстановления документов. 8 декабря в мэрии состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, а после — встреча с жителями.
