Жильцам сгоревшего многоквартирного дома в ХМАО оказывается помощь

8 декабря состоится собрание с жильцами сгоревшего дома Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Пункт временного размещения на 100 человек развернут в поселке Солнечном (ХМАО) для жильцом сгоревшего многоквартирного дома. Как сообщили власти Сургутского района в соцсети, с погорельцами уже работает администрация и волонтеры.

«Буквально в 150 м по адресу Космонавтов, 17 развернут пункт временного размещения на 100 человек. К месту пожара прибыл автобус для обогрева. Работу с жителями также ведут администрация поселения, представители соцслужбы, волонтерские организации», — сообщает мэрия района в сообществе соцсети vk.com.