Губернатор ХМАО Кухарук обозначил сроки завершения строительства центра «Россия»

Строительство филиала национального центра «Россия» в Ханты-Мансийске вышло на завершающий этап. Об этом сообщил губернатор ХМАО — Югры Руслан Кухарук 7 декабря в своем telegram-канале. По его словам, объект площадью около шести тысяч квадратных метров планируют открыть до конца 2025 года и приурочить к празднованию 95-летия округа.

«Открытие запланировано до конца этого года и приурочено к празднованию 95-летия округа. Уверен, что выставочная площадка станет ключевой точкой притяжения не только для жителей, но и для гостей региона. Это пространство для диалога, творчества и новых инициатив, которое объединит прошлое, настоящее и будущее Югры», — написал Кухарук в своем telegram-канале.

Глава региона уточнил, что сейчас в здании работают более 200 человек. Строители завершают отделочные работы, на объект уже начали завозить и монтировать мебель. В отдельных залах экспозиционной зоны устанавливают мультимедийное оборудование и проводят пусконаладку систем. По данным губернатора, в основе экспозиции лежат идеи жителей, собранные на стратегических сессиях в марте. Концепция предусматривает отражение особенностей каждого из 22 муниципалитетов, а также акцент на природных ресурсах и ключевых достижениях Югры.

Кухарук добавил, что филиал Национального центра «Россия» будет не только выставочной площадкой. В здании разместят специальные пространства для молодежи, конференц-залы, офисные помещения, универмаг и ресторан.