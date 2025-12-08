Солнце готовит мощнейший удар: какой силы будет магнитная буря 9 декабря 2025

Прогноз магнитной активности 9 декабря 2025 Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Во вторник, 9 декабря 2025 геомагнитная обстановка на Земле значительно ухудшится. Лаборатория солнечной астрономии прогнозирует магнитную бурю с огромной вероятностью — один из самых высоких показателей за последние недели. Причиной станут последствия мощнейшей солнечной вспышки класса X, зафиксированной утром восьмого декабря. Специалисты предупреждают метеозависимых людей о необходимости принять профилактические меры и скорректировать планы на понедельник. Подробнее в материале URA.RU.

Солнечная активность на этой неделе: от спокойствия к взрыву

Начало декабря 2025 года протекало в относительно спокойном режиме. Магнитосфера нашей планеты находилась в стабильном состоянии, а геомагнитный индекс Kp не превышал нулевой отметки. Однако утро 8 декабря кардинально изменило ситуацию.

В 8:01 минуту по московскому времени на Солнце произошла очень сильная вспышка класса X1.1 в активной области 4298. Это событие стало кульминацией бурных суток, в течение которых на звезде зафиксировали 10 вспышек класса C и выше. Семь из них относились к классу C, две достигли уровня M, и одна — максимального класса X.

Продолжение после рекламы

Первая активность началась в 00:18 ночи с вспышки класса C5.4 из области 4294. Затем последовала череда событий: в 01:32 — C3.1, в 01:40 — C6.7 из области 4298. Ночная активность продолжилась мощной вспышкой класса M2.4 в 02:56 из области 4299, достигшей пика в 03:12.

Следующая М-вспышка мощностью 2.0 возникла в 03:33 в той же области 4294. Далее активность несколько снизилась — в 04:40 и 05:47 произошли относительно слабые вспышки класса C. Однако утро принесло новую волну: в 06:40 — C4.1, в 07:17 — C6.2, и наконец, в 07:49 началась мощнейшая X-вспышка, достигшая максимума в 08:01.

Индекс солнечной активности по данным за двое последних суток демонстрирует высокие значения. Текущий индекс F10.7 составляет 189 единиц при максимально возможном значении 10. Индекс AP находится на отметке 7. Такая интенсивность говорит о том, что наше светило переживает период повышенной активности, а выбросы солнечной плазмы неизбежно достигнут магнитного поля Земли.

Прогноз магнитной бури 9 декабря 2025

По данным Лаборатории солнечной астрономии, 9 декабря 2025 года ожидается магнитная буря уровня G1.7 с геомагнитным индексом Kp равным 5.67. Вероятность геомагнитного шторма составляет 96% — это чрезвычайно высокий показатель, практически гарантирующий возмущения магнитосферы. Вероятность спокойной обстановки и незначительных возмущений оценивается всего в 2% каждая.

Уровень G1 относится к слабым магнитным бурям, однако индекс 5.67 находится на границе с умеренными возмущениями. При таких значениях чувствительные люди могут ощущать недомогание, головные боли, перепады давления и общую слабость. Технические системы также подвержены воздействию — возможны незначительные сбои в работе спутниковой навигации и радиосвязи.

Прогнозные значения других индексов на 9 декабря показывают AP на уровне 5 единиц, а солнечный индекс F10.7 сохранится на отметке 190. Эти показатели подтверждают продолжающуюся активность Солнца и высокую вероятность воздействия на земную магнитосферу.

График динамики геомагнитного индекса Kp демонстрирует, что буря будет развиваться в течение суток с возможными пиками активности. Максимальное воздействие придется на дневные и вечерние часы 9 декабря по московскому времени. В средних широтах, включая Москву с координатами 55.75 северной широты и 37.62 восточной долготы, влияние бури будет ощутимым.

Природа магнитных бурь: что происходит с планетой

Магнитные бури представляют собой возмущения магнитного поля Земли, вызванные потоками солнечного ветра и выбросами корональной массы. Когда на Солнце происходят мощные вспышки, в космос выбрасываются огромные облака заряженных частиц — протонов и электронов. Достигая нашей планеты через один-три дня, эти потоки взаимодействуют с магнитосферой.

Продолжение после рекламы

Сила геомагнитных возмущений измеряется двумя основными индексами. Kp-индекс показывает уровень активности по десятибалльной шкале: значения от нуля до двух соответствуют спокойной обстановке, от трех до четырех — незначительным колебаниям, от пяти до шести — умеренным бурям. Значения 7-8 указывают на сильные бури уровня G3, 9 баллов соответствует тяжелым бурям G4, а максимальный показатель 10 — экстремально сильным бурям G5.

G-индекс конкретизирует интенсивность воздействия на человека и технику. Слабые бури G1 при Kp от трех до четырех практически не ощущаются здоровыми людьми. Умеренные бури G2 с Kp от пяти до шести способны вызывать северные сияния далеко от полюсов и провоцировать перепады напряжения в электросетях. Сильные бури G3 нарушают спутниковую навигацию и радиосвязь, вызывают недомогания у метеочувствительных граждан.

Тяжелые бури G4 случаются около 100 раз за 11-летний солнечный цикл и серьезно влияют на электроприборы. Экстремальные бури G5 возникают всего четыре раза за цикл, вызывая масштабные неполадки в энергосистемах и позволяя наблюдать полярные сияния даже в субтропиках.

Как защититься от магнитных бурь

Метеочувствительным людям и тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, необходимо принять профилактические меры. В период геомагнитных возмущений организм испытывает дополнительную нагрузку, поэтому важно облегчить его работу.

Первостепенное значение имеет полноценный сон. Рекомендуется увеличить продолжительность ночного отдыха на час-полтора, ложиться не позднее 22-23 часов вечера. Дневной сон продолжительностью 30-40 минут также поможет восстановить силы.

Питьевой режим требует особого внимания. Необходимо употреблять не менее 1,5-2 литров чистой воды в течение дня. Обезвоживание усугубляет негативное влияние магнитных бурь на организм. Следует ограничить потребление кофе и крепкого чая, заменив их травяными настоями, компотами или обычной водой.

Физические нагрузки нужно снизить до минимума. Не стоит планировать интенсивные тренировки, тяжелую физическую работу или активные виды отдыха на период бури. Легкая прогулка на свежем воздухе продолжительностью 20-30 минут принесет пользу, насытив организм кислородом.

Питание должно быть легким и сбалансированным. Предпочтение следует отдавать овощам, фруктам, нежирным сортам мяса и рыбы, кисломолочным продуктам. Тяжелая, жирная, острая пища создает дополнительную нагрузку на пищеварительную систему.

Продолжение после рекламы