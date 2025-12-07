В ХМАО более 40% семей могут позволить себе купить новый авто
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В ХМАО 43,1% семей могут позволить себе купить и содержать недорогой новый автомобиль стоимостью в среднем 1,3 миллиона рублей. Среди регионов России по этому показателю Югра заняла 4-е место. Такие данные озвучили аналитики РИА Новости, проанализировав показатели 2025 года.
«Эксперты изучили показатели в регионах и определили доли семей, которые финансово могли себе позволить приобретение в кредит и владение новым недорогим автомобилем (стоимостью 1,3 миллиона рублей). В первую пятерку попал Ханты-Мансийский автономный округ — Югра с показателем 43,1%, четвертое место», — сообщается в исследовании.
При этом более дорогой новый автомобиль стоимостью 2,9 миллиона рублей в ХМАО себе могут позволить купить лишь 16,4% семей. Лидером по всем показателям в стране стал Ямал. В ЯНАО 57,8% семей доступен автомобиль за 1,3 миллиона, а 29,1% семей могут приобрести авто почти за 3 миллиона рублей.
