Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

В ХМАО более 40% семей могут позволить себе купить новый авто

08 декабря 2025 в 04:06
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Покупка недорогого нового авто в ХМАО доступна 43,1% семей

Покупка недорогого нового авто в ХМАО доступна 43,1% семей

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ХМАО 43,1% семей могут позволить себе купить и содержать недорогой новый автомобиль стоимостью в среднем 1,3 миллиона рублей. Среди регионов России по этому показателю Югра заняла 4-е место. Такие данные озвучили аналитики РИА Новости, проанализировав показатели 2025 года.

«Эксперты изучили показатели в регионах и определили доли семей, которые финансово могли себе позволить приобретение в кредит и владение новым недорогим автомобилем (стоимостью 1,3 миллиона рублей). В первую пятерку попал Ханты-Мансийский автономный округ — Югра с показателем 43,1%, четвертое место», — сообщается в исследовании.

При этом более дорогой новый автомобиль стоимостью 2,9 миллиона рублей в ХМАО себе могут позволить купить лишь 16,4% семей. Лидером по всем показателям в стране стал Ямал. В ЯНАО 57,8% семей доступен автомобиль за 1,3 миллиона, а 29,1% семей могут приобрести авто почти за 3 миллиона рублей.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал