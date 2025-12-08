Курганский чиновник переехал в ХМАО и устроился там на работу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший директор департамента АПК Курганской области Сергей Борисов получил высокий пост в правительстве ХМАО. Его назначили заместителем руководителя департамента промышленности. Информацию об этом корреспондентке URA.RU рассказывали источники из политических кругов Курганской области, также она подтвердилась на официальном сайте северной структуры.

«Борисов уже устроился в департаменте промышленности ХМАО. Был официально утвержден в должности. Его прошлый опыт работы, а именно в курганском АПК, очень поможет ему при работе в другом регионе», — рассказывали URA.RU источники.

На официальном сайте департамента указано, что Борисов стал одним из трех замов. Кроме того, сведения о бывшем главе курганского департамента в открытом доступе ограничены. До переезда в Курган он занимал должность начальника отдела бюджетирования АПК и природопользования в Тюменской области.

В рамках этой должности Борисов отвечал за распределение бюджетных средств, направленных на развитие сельского хозяйства и сферу природопользования в регионе. В круг его обязанностей входили разработка и контроль исполнения бюджетных планов, обеспечение финансирования программ сельскохозяйственного субсидирования, а также надзор за целевым использованием выделенных средств в аграрной отрасли. Источники утверждают, что и на новой должности от Борисова ждут работу по этим же направлениям.