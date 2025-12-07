Только не жалуйся на мороз: какие праздники отмечают 8 декабря 2025

Климентьев день отмечается 8 декабря 2025 Фото: Илья Московец © URA.RU

Понедельник, 8 декабря 2025 — день, насыщенный церковными традициями и светскими торжествами. Православные христиане завершают празднование одного из важнейших богородичных событий, народный календарь отмечает приход настоящих морозов, а в России чествуют финансистов и любителей пиротехники. Мир искусства также не остается в стороне — художники всей планеты отмечают свой профессиональный день. Подробнее в материале URA.RU.

Православный праздник 8 декабря 2025

Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы

Восьмого декабря православная церковь совершает отдание праздника Введения Пресвятой Богородицы во храм — завершающий день торжеств, которые начались четвертого декабря. Это один из двунадесятых праздников, то есть входит в число двенадцати важнейших после Пасхи событий церковного календаря.

Отданием называется последний день попразднства — периода, когда верующие продолжают осмысливать значение праздника. Само событие связано с трехлетней Марией, которую родители Иоаким и Анна привели в Иерусалимский храм. Супруги долгие годы страдали от бесплодия и дали обет посвятить будущего ребенка Богу. Когда Анне было около семидесяти лет, у пары родилась дочь.

Продолжение после рекламы

Согласно церковному преданию, маленькая Мария самостоятельно поднялась по пятнадцати ступеням храмовой лестницы, где ее встретил первосвященник Захария — отец Иоанна Предтечи. Он ввел девочку в святая святых, куда имел право входить лишь раз в году только первосвященник. С этого момента будущая Богородица жила при храме, обучалась Священному Писанию, занималась рукоделием и постигала основы христианской нравственности.

Народный праздник 8 декабря 2025

Климентьев день

В народном календаре восьмое декабря известно как Климентьев день или Клим Холодный. Православная церковь в этот день чтит память священномученика Климента, папы Римского, ученика апостола Петра и одного из первых христианских проповедников на русских землях.

Климент происходил из знатной римской семьи. В младенчестве он был разлучен с родными во время кораблекрушения по дороге в Афины. Все выжили, но потеряли друг друга. Повзрослев и получив образование, Климент отправился странствовать. В Александрии он познакомился с Варнавой, чьи проповеди обратили юношу в христианство. Встреча с апостолом Петром окончательно определила его судьбу — он принял крещение и стал учеником. Удивительно, но во время одной из проповедей Климент чудесным образом обрел потерянную семью. После смерти апостола Петра Климент стал четвертым епископом Рима. За проповедь христианства император сослал его в Инкерманские каменоломни в Херсонесе Таврическом, где через несколько лет святой был умерщвлен — утоплен в море.

На Руси говорили: «На Клима зима клин клином вышибает». День считался временем наступления настоящих холодов. Поговорки отражали суровость погоды: «На Климента мороз насыпал белых роз», «Климент морозом у мужика слезу гонит». Впрочем, если петухи запели рано, это обещало скорую оттепель.

Любое важное дело в Климентьев день полагалось начинать натощак. Традиция связана с продолжением молотьбы зерна — на сытый желудок работать было тяжело, движения становились медленными. Женщины садились прясть у окна — белый снег добавлял света в избе. Существовало поверье, что у дома человека, родившегося восьмого декабря, собираются волки, поэтому именинники старались не выходить в темноте.

Что разрешено и запрещено делать 8 декабря 2025

День памяти святого Климента и завершение празднования Введения накладывают определенные ограничения, связанные с Рождественским постом. Восьмое декабря — один из дней, когда постящимся разрешена рыба, что облегчает соблюдение ограничений.

Продолжение после рекламы

По народным приметам, в этот день можно и нужно сохранять хорошее настроение — считалось, что радость принесет спокойствие на весь год. День благоприятен для уединения и размышлений. Женщинам рекомендовалось заниматься рукоделием: вышивкой, вязанием, плетением кружев. Приветствовалась забота о ближних, помощь нуждающимся, особенно в разделении еды и тепла.

Запреты были строгими. Нельзя жаловаться на холод — по поверьям, «морозный дух» мог наказать жалобщика болезнями. Не следовало начинать крупные дела, поскольку любое начинание могло «замерзнуть» и остановиться. Ссоры и конфликты считались особенно опасными — потеря контроля над эмоциями влекла несчастья. Не полагалось вмешиваться в чужие дела, даже по просьбе, так как это негативно отражалось на обеих сторонах. Запрещалось давать в долг огонь, соль и хлеб — отдавая их, человек символически лишался тепла, достатка и здоровья.

Российский праздник 8 декабря 2025

День образования российского казначейства

Восьмого декабря российские финансисты отмечают профессиональный праздник. В этот день в тысяча девятьсот девяносто втором году президент Борис Ельцин подписал указ о создании системы органов Федерального казначейства в составе Министерства финансов.

История казначейства уходит корнями в Древнюю Русь, когда при княжеских дворах появилась должность казначея. В пятнадцатом веке при Иване Третьем возникли казенные дворы. Петр Первый в тысяча семьсот десятом году создал Счетную контору для контроля за налоговыми поступлениями. Екатерина Вторая продолжила реформы — в тысяча семьсот семьдесят пятом году в каждой губернии появились казенные палаты. Александр Первый в тысяча восемьсот втором году распределил управление финансами между тремя ведомствами, а в тысяча восемьсот двадцать первом году создал Департамент Государственного казначейства.

После революции тысяча девятьсот семнадцатого года казначейство расформировали, его функции перешли к новым структурам. Возрождение началось с указа девяносто второго года. Сегодня Федеральное казначейство обеспечивает исполнение федерального бюджета, контролирует бюджетные операции и составляет отчетность.

День фейерверков в России

Восьмого декабря в России появился новый повод для радости — День фейерверков. Праздник посвящен пиротехническим шоу, которые превращают обычные события в незабываемые зрелища и наполняют зимние вечера яркими красками.

Выбор даты неслучаен. По преданию, именно восьмого декабря полвека назад на российских рынках начинали продавать хлопушки, бенгальские огни и небольшие фейерверки. Люди закупались заранее, чтобы создать праздничное настроение перед Новым годом. Традиция стала символом предновогоднего ожидания и радостного предвкушения.

Продолжение после рекламы

Фейерверки в России сопровождают значимые события от новогодних праздников до Дня Победы. Каждый запуск — результат кропотливой работы профессионалов-пиротехников. Российская пиротехника признана одной из лучших в мире, и новый праздник отмечает заслуги мастеров огненного искусства.

Международный праздник 8 декабря 2025

Международный день художника

Восьмого декабря творческое сообщество планеты отмечает Международный день художника. Праздник учредила в две тысячи седьмом году Международная ассоциация «Искусство народов мира», основанная в тысяча девятьсот восемьдесят восьмом году художником и меценатом Николаем Корниловым.

Это не единственная дата, связанная с профессией. Украина празднует день художника в октябре, Курская область — девятого августа, Липецкая — двадцать пятого декабря. Некоторые объединения предлагают отмечать праздник двадцать пятого октября, в день рождения Пабло Пикассо, которого считают величайшим художником двадцатого века.

Профессии художника тысячи лет. Древние люди создавали наскальную живопись, которая не только радовала глаз, но и передавала информацию. В Древнем Египте художники пользовались уважением — написанные изображения считались магическими. Средние века подарили иконопись, фрески и мозаику. Эпоха Возрождения развила портретный жанр, актуальный до сих пор.