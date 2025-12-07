От барж на Енисее до пояса UFC: история возвращения Петра Яна на вершину ММА

Петр Ян — российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легчайшем весе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Петр Ян в ночь с 6 на 7 декабря 2025 года в Лас-Вегасе вернул себе чемпионский пояс UFC в легчайшем весе, победив Мераба Двалишвили единогласным решением судей на турнире UFC 323. 32-летний россиянин завершил трехлетнюю эпопею возвращения на вершину дивизиона, пройдя через серию поражений, травмы и сомнения. Путь российского бойца из заполярного города Дудинка к главному поясу мира смешанных единоборств — история о несгибаемом характере и вере в себя. Подробнее о жизни и карьере Петра Яна — в метериале URA.RU.

Детство Петра Яна в Заполярье и начало пути

Петр Евгеньевич Ян родился 11 февраля 1993 года в одной из деревень Назаровского района Красноярского края. Он стал шестым ребенком в многодетной семье — у будущего чемпиона три брата и четыре сестры. Фамилию Ян получил от деда-китайца, переехавшего в СССР в 1980-х годах. Бабушка имела грузинские и русские корни, а мама и все родственники по ее линии — русские.

В начале 2000-х семья перебралась в заполярный город Дудинка Красноярского края, где прошло детство Петра. Суровый северный климат с морозами до минус 50 градусов и 45 днями полярной ночи закалил характер мальчика. В шестом классе Ян начал заниматься тхэквондо, мини-футболом и даже гимнастикой, пробуя себя в разных видах спорта.

Путь в единоборства начался, когда 11-летний Петр последовал за старшим братом Алексеем в секцию бокса. Первым тренером стал Николай Суржиков, который сразу заметил горящие глаза юного спортсмена. В 14 лет Ян подрабатывал, разгружая баржи на Енисее, чтобы помогать семье. Именно тогда он познакомился с человеком, который представил его будущему наставнику.

Переезд Яна в Омск и становление как бойца

Когда Петру исполнилось 15 лет, мама приняла судьбоносное решение — сын должен продолжать спортивную карьеру. После девятого класса подросток переехал в Омск, где начал тренироваться под руководством мастера спорта СССР по боксу Юрия Демченко. Совсем юным Ян жил один, совмещая учебу в колледже, интенсивные тренировки и подработки.

Боксом Петр занимался восемь лет и получил звание мастера спорта. Однако понимал, что перспективы в профессиональном боксе ограничены. Параллельно он работал охранником в ночном клубе на окраине Омска, где иногда проводились бои по кикбоксингу. За поединок платили по 4 000 рублей — для студента это были существенные деньги, которые он отправлял семье.

В 2013 году Ян заинтересовался смешанными единоборствами. К тому моменту, по словам одного из его тренеров, будущий чемпион провел по ММА всего три тренировки, когда отправился на первый профессиональный бой. Борьбу он изучал по роликам на видеоплатформах, полагаясь на уличный опыт и боксерскую базу. Окончив СибГУФК в Омске, Петр полностью сосредоточился на карьере бойца.

Путь Петра Яна через ACB в UFC

В 2021 году Ян принял участие в акции «Елка желаний», подарив мальчику с аутизмом спортивный батут Фото: Илья Московец © URA.RU

Профессиональный дебют в ММА состоялся 20 декабря 2014 года на турнире Eurasian Fighting Championship. Ян нокаутировал Мурада Бакиева в третьем раунде и получил за победу 20 тысяч рублей. В феврале 2015 года боец подписал контракт с российской лигой ACB, где за восемь месяцев одержал четыре победы и стал победителем Гран-при в легчайшем весе.

Первое поражение в карьере Петр потерпел в марте 2016 года, когда проиграл Магомеду Магомедову бой за пояс чемпиона раздельным решением судей. Реванш состоялся 15 апреля 2017 года на ACB 57 — на этот раз Ян победил единогласным решением и стал чемпионом. В сентябре он успешно защитил титул против бразильца Матеуса Маттоса, нокаутировав соперника в третьем раунде.

В январе 2018 года Ян подписал контракт с UFC. Дебют в главной лиге мира состоялся 23 июня в Сингапуре — россиянин победил японца Теруто Ишихару техническим нокаутом в первом раунде. За следующие полтора года Петр одержал пять побед подряд, разгромив таких соперников, как Джон Додсон, Джимми Ривера и легенда Юрайя Фейбер.

Завоевание и потеря Яном чемпионского титула UFC

После ухода из UFC Генри Сехудо в мае 2020 года титул чемпиона в легчайшем весе стал вакантным. Ян получил шанс побороться за пояс против бразильской легенды Жозе Алду. Готовиться к бою пришлось в экстремальных условиях — из-за пандемии Петр застрял в Таиланде, где тренировался в гараже арендованного дома на матах, так как все залы были закрыты.

12 июля 2020 года на UFC 251 в Абу-Даби Ян доминировал над Алду все пять раундов и победил техническим нокаутом на исходе боя. Россиянин нанес рекордные 194 значимых удара для легчайшего веса и стал вторым после Хабиба Нурмагомедова чемпионом UFC из России. После победы Петр был включен в рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий, заняв 13-е место.

Первая защита титула 6 марта 2021 года на UFC 259 обернулась скандалом. Ян контролировал бой против Алджамейна Стерлинга, однако в четвертом раунде нанес запрещенный удар коленом в голову соперника, находившегося в заземленном положении. Американец не смог продолжить поединок, а россиянин был дисквалифицирован и лишился пояса. Это стало первым случаем в истории UFC, когда чемпионский титул перешел к другому бойцу из-за дисквалификации.

Временный пояс и серия неудач

В 2023 году провел бесплатную тренировку для ребят из детских домов и малоимущих семей Фото: Илья Московец © URA.RU

30 октября 2021 года на UFC 267 в Абу-Даби Ян получил шанс завоевать титул временного чемпиона. Его соперником стал американец Кори Сэндхаген, вышедший на замену травмировавшемуся Стерлингу. Петр победил единогласным решением судей, провел 16-ю победу в карьере и заработал бонус за лучший бой вечера.

Реванш со Стерлингом за объединение титулов состоялся 9 апреля 2022 года на UFC 273. Поединок прошел все пять раундов и завершился раздельным решением судей в пользу американца. Это стало первым поражением Яна решением судей в UFC. Осенью того же года россиянин встретился с восходящей звездой Шоном О 'Мэлли. Бой завершился спорным раздельным решением в пользу американца — 25 из 26 медиа отдали победу Яну, а ресурс Sherdog назвал этот вердикт «Ограблением года 2022».

11 марта 2023 года Петр провел бой с грузином Мерабом Двалишвили в главном событии UFC Fight Night 221. Ян вышел на поединок с травмой плеча и проиграл единогласным решением судей. Это стало третьим поражением подряд для россиянина — самой тяжелой серией в его карьере. После боя глава UFC Дана Уайт заявил, что не считает это концом для Яна, отметив высокий уровень его соперников.

Возвращение Петра Яна на вершину ММА

После поражения от Двалишвили Петр год не выходил в октагон, восстанавливаясь от травм. В сентябре 2023 года он перенес операцию на глазу. В начале 2024 года боец принял решение перенести тренировочный лагерь из США в Таиланд, где начал работать в зале Tiger Muay Thai.

9 марта 2024 года на UFC 299 Ян вернулся в клетку и победил китайца Сонга Ядонга единогласным решением судей. Позже выяснилось, что россиянин дрался с разрывом передней крестообразной связки и мениска, а также травмой паха. После боя Петр был госпитализирован и перенес операцию на колене.

Восстановившись, Ян провел еще два боя в 2024-2025 годах. 23 ноября он единогласным решением победил экс-чемпиона в наилегчайшем весе бразильца Дейвисона Фигередо (50-45 на картах всех судей). 26 июля 2025 года россиянин одолел американца Маркуса Макги, оформив серию из трех побед подряд и заработав право на титульный бой.

Реванш Петра Яна с Двалишвили и возвращение пояса на UFC 323

Бой-реванш за чемпионский титул против Мераба Двалишвили возглавил кард UFC 323 в Лас-Вегасе 7 декабря 2025 года. На этот раз Ян вышел полностью здоровым и продемонстрировал блестящую подготовку. Россиянин нейтрализовал борцовское давление грузина, проведя пять успешных тейкдаунов против двух у соперника. Петр разбил нос Двалишвили, перебивал его в стойке и контролировал в партере.

Все три судьи единогласно отдали победу Яну со счетами 49-46, 49-46 и 48-47. Российский боец прервал победную серию Двалишвили из 14 поединков и вернул себе чемпионский пояс после четырех лет. Ян стал первым представителем России в UFC, кому удалось повторно завоевать титул после его потери.

После победы Петр обернулся в российский флаг и обратился к болельщикам: «Я очень счастлив стоять здесь с поясом чемпиона! Я очень долго трудился, очень долго готовился. Хочу передать привет своей стране России, моей семье, моей жене, моим сыновьям, моей мамочке», — сказал новый чемпион в октагоне.

Личная жизнь и семья Петра Яна





1/2 Семья Петра Яна включает жену Юлию Ян и двух сыновей Фото: Instagram / petr_yan (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Петр Ян женат на Юлии, с которой познакомился в начале 2010-х через социальную сеть «ВКонтакте». Тогда будущему чемпиону было 19 лет, а его избраннице — 20. Юлия стала надежной опорой для спортсмена, поддерживая его во всех начинаниях. В 2016 году у пары родился первенец Даниил, а в 2020 году — второй сын Константин, появившийся на свет в Таиланде, где Петр проходил подготовку к бою с Алду.

В 2018 году семья переехала из Омска в Екатеринбург, где Ян стал выступать за клуб «Архангел Михаил». Петр периодически делится фотографиями жены и детей в социальных сетях, подчеркивая важность семьи в своей жизни. Старший сын уже занимается шахматами — отец записал его в секцию и сам увлекся этой игрой.

