Солнце активизировалось: какой силы будет магнитная буря 8 декабря 2025

Прогноз геомагнитной активности на 8 декабря 2025 Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В понедельник, 8 декабря 2025 года, магнитосфера Земли может испытать умеренные колебания. Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии, существует весомая вероятность возникновения магнитной бури. Подробнее об ее силе, интенсивности и влиянии на человека — в материале URA.RU.

Солнечная активность в первую неделю декабря 2025

На протяжении последних трех суток, с 5 по 7 декабря, геомагнитная обстановка оставалась преимущественно стабильной. По данным мониторинга для средних широт, включая Москву, значения Kp-индекса колебались в диапазоне от 1 до 3 единиц, что характеризует спокойное состояние магнитосферы без значительных возмущений.

Однако солнечная активность в эти дни продолжала проявляться. Только за 7 декабря специалисты зафиксировали пять вспышек класса C на поверхности Солнца. Первая произошла в 03:47 по московскому времени с максимумом в 03:54, ее мощность составила C2.2. Утренние часы принесли еще две вспышки: C2.5 в 06:20-06:40 и C2.7 в 10:12-10:25. Ближе к полудню активность усилилась — в 10:40 наблюдалась вспышка C4.4, а самая мощная за день произошла в 11:06 с пиком в 11:11 и уровнем C3.4.

Продолжение после рекламы

Все зафиксированные вспышки относятся к классу C — обычному уровню солнечной активности, который не представляет серьезной опасности. Более мощных событий класса M или X в эти дни не регистрировалось. Индекс солнечной активности за последние 48 часов остается умеренным, а текущее значение потока солнечного излучения F10.7 составляет 194 единицы.

Прогноз магнитной бури на 8 декабря 2025 года

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии прогнозируют возможное усиление геомагнитной активности в ближайшие сутки. На 8 декабря установлен прогноз слабой магнитной бури уровня G1.0 с геомагнитным индексом Kp, достигающим значения 5. Это первый уровень по пятибалльной шкале интенсивности геомагнитных штормов, который означает минимальные возмущения магнитного поля планеты.

Вероятностная оценка показывает следующее распределение: 55% на возникновение магнитной бури, 30% на геомагнитные возмущения без перехода в стадию бури и 15% на сохранение спокойного состояния магнитосферы. Прогнозное значение индекса Ap для 8 декабря составляет 8 единиц, что подтверждает ожидание слабых возмущений. Поток солнечного излучения F10.7 прогнозируется на уровне 190 единиц.

Согласно графику геомагнитного индекса Kp на трое суток, колебания магнитного поля в воскресенье будут неравномерными в течение дня. Максимальная активность может наблюдаться в дневные и вечерние часы по московскому времени, когда воздействие солнечного ветра на магнитосферу Земли традиционно усиливается. К утру понедельника, 9 декабря, ожидается постепенное снижение геомагнитной активности с прогнозным индексом Ap всего 5 единиц.

Геомагнитная обстановка в декабре

Декабрь 2025 года, по предварительным оценкам экспертов, обещает быть относительно спокойным месяцем с точки зрения космической погоды. Несмотря на периодические выбросы плазмы на Солнце, большинство дней пройдут без значительных магнитных возмущений. Специалисты отмечают умеренную солнечную активность, характерную для текущей фазы одиннадцатилетнего солнечного цикла.

Согласно месячному прогнозу, наиболее спокойными днями станут 2, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26 и 28 декабря. В эти даты магнитосфера будет находиться в стабильном состоянии с Kp-индексом от 1 до 3 единиц. Слабые геомагнитные возмущения прогнозируются на 1, 3, 5, 6, 22, 24, 27, 29 и 31 декабря. Более заметные магнитные бури ожидаются лишь трижды за месяц: 4 декабря с сильной интенсивностью, а также 23 и 30 декабря со слабой активностью.

Продолжение после рекламы

По городам России прогнозные значения Kp-индекса на декабрь распределяются достаточно равномерно. Для Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда и других европейских регионов страны ожидаются колебания от 1 до 2 единиц в течение суток. Аналогичная картина складывается в Сибири и на Дальнем Востоке, где Новосибирск, Владивосток и Хабаровск также будут испытывать минимальные геомагнитные возмущения.

Что представляют собой магнитные бури

Магнитные бури — это возмущения магнитного поля Земли, вызванные потоками заряженных частиц солнечного ветра. Процесс начинается с активности на поверхности Солнца: вспышки и корональные выбросы массы выбрасывают в космическое пространство миллиарды тонн плазмы. Когда эти потоки достигают нашей планеты, они взаимодействуют с магнитосферой, вызывая её колебания и деформацию.

Интенсивность геомагнитных возмущений оценивается по двум основным показателям. Индекс Kp измеряет уровень геомагнитной активности по шкале от 0 до 9, где значения 0-2 означают спокойную магнитосферу, 3-4 указывают на незначительные возмущения, а 5 и выше свидетельствуют о магнитных бурях различной силы. Параллельно используется международная шкала G от G1 до G5, где первый уровень соответствует слабым бурям, а пятый — экстремальным геомагнитным штормам.

Слабые магнитные бури уровня G1, как прогнозируемая на 8 декабря, обычно не представляют серьезной опасности. Они могут вызывать незначительные флуктуации в электросетях и периодические помехи в работе спутниковой навигации. В высоких широтах во время таких бурь можно наблюдать полярные сияния. Для большинства людей воздействие минимально, хотя метеочувствительные граждане могут ощущать легкое недомогание.

Более сильные бури уровней G2-G3, которые происходят при Kp-индексе 6-8, способны нарушать радиосвязь, повреждать трансформаторы и вызывать сбои в работе спутников. Экстремальные бури G4-G5 случаются редко — около ста раз за весь солнечный цикл для четвертого уровня и всего четыре раза для пятого. Такие события могут приводить к масштабным отключениям электроэнергии и серьезным проблемам с космической инфраструктурой.

Как защититься от воздействия магнитных бурь

Людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы следует быть особенно внимательными в дни повышенной геомагнитной активности. Рекомендуется иметь под рукой необходимые лекарственные препараты и при ухудшении самочувствия не откладывать визит к врачу. Измерение артериального давления в период бурь желательно проводить чаще обычного.

Продолжение после рекламы

Снижение физических и эмоциональных нагрузок поможет организму легче пережить период возмущений магнитного поля. От интенсивных тренировок и тяжелой физической работы лучше воздержаться, отдав предпочтение умеренной активности — прогулкам на свежем воздухе или легкой гимнастике. Полноценный сон продолжительностью не менее семи-восьми часов способствует восстановлению сил и повышению устойчивости к внешним воздействиям.