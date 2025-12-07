Мигранта, который выгнал из такси маму и ребенка на мороз в ХМАО, выдворят из РФ

Таксист высадил маму с ребенком из-за того, что она неверно указала адрес поездки Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа — Югры правоохранители задержали 42-летнего таксиста-иностранца, который ранее высадил на улице женщину с маленьким ребенком. У него забрали автомобиль и решают вопрос о выдворении из страны. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба УМВД России по г. Нижневартовску.

«Сотрудники Госавтоинспекции во взаимодействии с оперативными сотрудниками УМВД России по г. Нижневартовску в кратчайшие сроки установили и задержали 42-летнего иностранного гражданина, который высадил женщину с ребенком. Автомобиль нарушителя изъят и помещен на специализированную стоянку», — рассказали в полиции.

Сейчас задержанный содержится в отделе полиции. В отношении него рассматривается вопрос о последующем привлечении к ответственности и депортации за пределы территории Российской Федерации.

Продолжение после рекламы

В отношении водителя также составили ряд протоколов по административным статьям. Отдельный штраф выписала служба технадзора за нарушения при осуществлении предпринимательской деятельности в такси.