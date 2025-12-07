Мигранта, который выгнал из такси маму и ребенка на мороз в ХМАО, выдворят из РФ
Таксист высадил маму с ребенком из-за того, что она неверно указала адрес поездки
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа — Югры правоохранители задержали 42-летнего таксиста-иностранца, который ранее высадил на улице женщину с маленьким ребенком. У него забрали автомобиль и решают вопрос о выдворении из страны. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба УМВД России по г. Нижневартовску.
«Сотрудники Госавтоинспекции во взаимодействии с оперативными сотрудниками УМВД России по г. Нижневартовску в кратчайшие сроки установили и задержали 42-летнего иностранного гражданина, который высадил женщину с ребенком. Автомобиль нарушителя изъят и помещен на специализированную стоянку», — рассказали в полиции.
Сейчас задержанный содержится в отделе полиции. В отношении него рассматривается вопрос о последующем привлечении к ответственности и депортации за пределы территории Российской Федерации.
В отношении водителя также составили ряд протоколов по административным статьям. Отдельный штраф выписала служба технадзора за нарушения при осуществлении предпринимательской деятельности в такси.
Как ранее писало URA.RU, таксист высадил женщину с ребенком на мороз и отказался выполнять заказ. Конфликт возник во время поездки из-за спора о месте подачи машины. По предварительным данным, женщина указала адрес подачи такси со слов, и это вызвало разногласия с водителем, что переросло в словесную перепалку и досрочное прекращение поездки.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!