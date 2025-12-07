Логотип РИА URA.RU
Мигранта, который выгнал из такси маму и ребенка на мороз в ХМАО, выдворят из РФ

07 декабря 2025 в 12:36
Таксист высадил маму с ребенком из-за того, что она неверно указала адрес поездки

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа — Югры правоохранители задержали 42-летнего таксиста-иностранца, который ранее высадил на улице женщину с маленьким ребенком. У него забрали автомобиль и решают вопрос о выдворении из страны. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба УМВД России по г. Нижневартовску.

«Сотрудники Госавтоинспекции во взаимодействии с оперативными сотрудниками УМВД России по г. Нижневартовску в кратчайшие сроки установили и задержали 42-летнего иностранного гражданина, который высадил женщину с ребенком. Автомобиль нарушителя изъят и помещен на специализированную стоянку», — рассказали в полиции. 

Сейчас задержанный содержится в отделе полиции. В отношении него рассматривается вопрос о последующем привлечении к ответственности и депортации за пределы территории Российской Федерации.

В отношении водителя также составили ряд протоколов по административным статьям. Отдельный штраф выписала служба технадзора за нарушения при осуществлении предпринимательской деятельности в такси.

Как ранее писало URA.RU, таксист высадил женщину с ребенком на мороз и отказался выполнять заказ. Конфликт возник во время поездки из-за спора о месте подачи машины. По предварительным данным, женщина указала адрес подачи такси со слов, и это вызвало разногласия с водителем, что переросло в словесную перепалку и досрочное прекращение поездки.

