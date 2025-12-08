В России хотят увеличить налоговый вычет при покупке жилья в 2,5 раза
Сергей Миронов обратил внимание на заниженный налоговый вычет
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Действующий размер имущественного налогового вычета в РФ при приобретении жилья не соответствует текущим экономическим условиям и должен быть увеличен примерно в 2,5 раза. Такое предложение озвучил лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов.
«Размер максимального вычета был установлен 10 лет назад. За это время средняя цена на первичку выросла примерно в 2,5 раза. Очевидно, что на такую же величину стоит повысить выплаты», — заявил Миронов в беседе с ТАСС.
В настоящее время предельный размер имущественного налогового вычета при приобретении квартиры или строительстве жилья установлен на уровне 2 млн рублей, а по уплаченным ипотечным процентам — 3 млн. Соответственно, при ставке НДФЛ в 13% максимальная сумма возврата составляет 260 тысяч рублей по основному вычету и 390 тысяч рублей по вычету с процентов.
Ранее Госдума уже усилила налоговое стимулирование граждан, приняв закон о программе долгосрочных сбережений, который увеличивает налоговый вычет для семей с детьми до 1 млн рублей. Тогда для каждого родителя был установлен вычет до 500 тысяч рублей по договорам долгосрочных сбережений, а также расширены льготы по долгосрочному страхованию жизни и участию работодателей в таких программах.
- Гражданин08 декабря 2025 06:32И распространить новую сумму на ранее полученные вычеты, чтоб человек, который когда-то получил тот небольшой вычет мог бы при приобретении жилья дополучить вычет до нового максимума...