В России хотят увеличить налоговый вычет при покупке жилья в 2,5 раза

Сергей Миронов обратил внимание на заниженный налоговый вычет Фото: Роман Наумов © URA.RU

Действующий размер имущественного налогового вычета в РФ при приобретении жилья не соответствует текущим экономическим условиям и должен быть увеличен примерно в 2,5 раза. Такое предложение озвучил лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов.

«Размер максимального вычета был установлен 10 лет назад. За это время средняя цена на первичку выросла примерно в 2,5 раза. Очевидно, что на такую же величину стоит повысить выплаты», — заявил Миронов в беседе с ТАСС.

В настоящее время предельный размер имущественного налогового вычета при приобретении квартиры или строительстве жилья установлен на уровне 2 млн рублей, а по уплаченным ипотечным процентам — 3 млн. Соответственно, при ставке НДФЛ в 13% максимальная сумма возврата составляет 260 тысяч рублей по основному вычету и 390 тысяч рублей по вычету с процентов.

