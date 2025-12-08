Путин обозначил, как Россия будет укреплять ОДКБ
08 декабря 2025 в 22:18
Фото: © URA.RU
Россия намерена предпринимать все необходимые меры для укрепления ОДКБ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами парламентской ассамблеи ОДКБ.
