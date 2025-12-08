Ждать ли сокращенный день 30 декабря 2025: как работаем перед праздниками

Каникулы в 2026 году растянутся на 12 дней Фото: Илья Московец © URA.RU

Перед Новым годом 2026 россияне сверяются с производственным календарем, чтобы спланировать отдых и подготовку к празднику. Самый частый вопрос: будет ли 30 декабря 2025 сокращенным рабочим днем? URA.RU приводит полный расклад по новогодним каникулам и праздничным выходным в 2026 году.

Будет ли 30 декабря 2025 года сокращенным рабочим днем

В последний вторник 2025 года, 30 декабря, вся страна выйдет на работу. Этот день не будет сокращенным — это обычный полный рабочий день.

Почему 30 декабря 2025 — обычный рабочий день

Ответ основан на Трудовом кодексе РФ (ст. 95) и Постановлении Правительства РФ о переносе выходных дней в 2025 году. Согласно документам, сокращается только день, непосредственно предшествующий государственному празднику.

Праздник — 1 января 2026 года. День перед ним — 31 декабря 2025 года. Однако эта дата в 2025 году сама станет выходной из-за переноса: выходной с воскресенья 4 января 2026 переносится на среду 31 декабря 2025.

Получается, что день перед 1 января (31 декабря) уже нерабочий. Правило о сокращении выполнено. Поэтому 30 декабря остается обычным полным рабочим днем — закон не требует его укоротить.

Если коротко, то:

31 декабря 2025 — выходной день (перенос с 4 января 2026).

Предпраздничным считается день накануне праздника.

1 января — праздник, но 31 декабря — уже выходной, поэтому 30 декабря — обычный рабочий день.

Но главы субъектов РФ имеют право своим указом объявить 31 декабря нерабочим днем на территории региона. Если такой указ будет издан, то 30 декабря автоматически станет предпраздничным сокращенным днем. Актуальную информацию стоит уточнять в официальных источниках вашего региона в конце 2025 года.

Как отдыхаем на новогодние каникулы 2026

Благодаря удачному календарю и официальным переносам, предстоящие каникулы станут одними из самых длинных.

Начало отдыха: 31 декабря 2025 года (выходной за счет переноса).

Официальные нерабочие праздничные дни: 1–8 января 2026 года (включая Рождество 7 января).

Дополнительные выходные: 9 января (перенос с субботы 3 января) и стандартные выходные 10–11 января.

Итого получается 12 полных дней непрерывного отдыха — с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 года включительно.

Производственный календарь на январь 2026 года Фото: инфографика URA.RU

Когда выходить на работу в 2026 году

Первым рабочим днем 2026 года станет понедельник, 12 января. Именно на эту дату завершатся продолжительные новогодние каникулы, которые в этом сезоне длятся рекордные 12 дней. Таким образом, новый трудовой год для большинства россиян начнется с полноценной пятидневной рабочей недели.

Новогодние каникулы в России: сколько отдыхали раньше

Традиция длинных новогодних каникул, к которой привыкли россияне, относительно молода. Она была законодательно закреплена осенью 2004 года, и с 2005 года первые пять дней января, а также 7 января (Рождество Христово) стали официальными нерабочими праздничными днями.

С тех пор, благодаря удачному календарю и переносам выходных, продолжительность отдыха только росла. Россияне стали отдыхать 8, 10, а иногда и 11 дней подряд. Первый рекорд был установлен в 2015 году, когда каникулы длились с 1 по 11 января.

Через десять лет, в 2024-2025 годах, история повторилась: благодаря переносам, непрерывный отдых снова составил 11 дней и начался рекордно рано — с 29 декабря 2024 года. Предстоящие новогодние каникулы 2025-2026 годов снова побьют рекорд.

Как отдыхаем в праздники в 2026 году

Помимо новогодних каникул, в году будет несколько периодов длинных выходных.

23 февраля, День защитника Отечества . Выпадает на понедельник. Выходные продлятся с 21 по 23 февраля (суббота-понедельник).

. Выпадает на понедельник. Выходные продлятся с 21 по 23 февраля (суббота-понедельник). 8 марта, Международный женский день . Выпадает на воскресенье. Выходной переносится на понедельник, 9 марта. Отдыхаем 7–9 марта (суббота-понедельник).

. Выпадает на воскресенье. Выходной переносится на понедельник, 9 марта. Отдыхаем 7–9 марта (суббота-понедельник). В мае 2026 года россиян ждут два отдельных трехдневных уик-энда: первый — с 1 по 3 мая на Праздник Весны и Труда, второй — с 9 по 11 мая на День Победы, причем 11 мая будет выходным за счет переноса с субботы 9 мая.

года россиян ждут два отдельных трехдневных уик-энда: первый — с 1 по 3 мая на Праздник Весны и Труда, второй — с 9 по 11 мая на День Победы, причем 11 мая будет выходным за счет переноса с субботы 9 мая. День России (12 июня). Выпадает на пятницу. Длинные выходные продлятся с 12–14 июня (пятница-воскресенье).

(12 июня). Выпадает на пятницу. Длинные выходные продлятся с 12–14 июня (пятница-воскресенье). День народного единства (4 ноября). Выпадает на среду, что дает один дополнительный выходной в середине недели.

Сокращенные рабочие дни в 2026 году: полный список

В 2026 году рабочий день будет сокращен на час в четыре даты, непосредственно предшествующие праздникам:

Пятница, 30 апреля — перед Праздником Весны и Труда (1 мая). Пятница, 8 мая — перед Днем Победы (9 мая). Важно: несмотря на перенос выходного с 9 на 11 мая, сокращенным остается день накануне самого праздника — 8 мая. Четверг, 11 июня — перед Днем России (12 июня). Вторник, 3 ноября — перед Днем народного единства (4 ноября).

Какие дни не являются сокращенными в 2026 году

30 декабря 2025 года — причина подробно объяснена выше.

22 февраля 2026 года — это воскресенье. При пятидневной рабочей неделе день накануне праздника — 21 февраля (суббота), обычный выходной.

7 марта 2026 года — это суббота. При пятидневке это выходной. При шестидневной рабочей неделе — сокращенный рабочий день.