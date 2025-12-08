Бастрыкин о коррупции чиновников: бессмысленно пытаться прятать наворованное
По словам Бастрыкина, за рубежом знают о «природе происхождения» ворованных денег
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Скрывать незаконно нажитые средства бессмысленно: за рубежом, по его словам, осведомлены о происхождении таких капиталов и используют эту информацию в своих интересах, тогда как у следственных органов постепенно расширяется арсенал инструментов для противодействия коррупции. Об этом сообщил председатель СКР Александр Бастрыкин.
«Одним из основных приоритетов в работе СК является профилактика коррупции и снижение рисков подобных преступлений, а для отслеживания сокрытия или легализации незаконного имущества и денег используется „целый арсенал современных средств“», — цитирует РБК Бастрыкина. Он отметил, что в 2025-м представители СКР 828 раз выезжали к трудовым коллективам, чтобы на конкретных примерах рассказывать чиновникам о последствиях коррупционной деятельности. По словам Бастрыкина, это почти в два раза чаще, чем годом ранее.
Власти уже усиливают контроль за финансовыми потоками: Банк России готовит запуск к 2027 году платформы «Антидроп» и обязывает банки привязывать ИНН ко всем счетам для отслеживания операций и борьбы с дропперами, помогающими обналичивать похищенные деньги. С 2024 года регулятор последовательно ужесточает меры против финансовых схем, включая блокировку подозрительных транзакций и ограничения по картам для несовершеннолетних.
- Дмитрий08 декабря 2025 21:29Коррупция в России локализована исключительно с бюджетной сфере. К каким трудовым коллективам коммерческих компаний они выезжают и зачем?