Бастрыкин о коррупции чиновников: бессмысленно пытаться прятать наворованное

По словам Бастрыкина, за рубежом знают о «природе происхождения» ворованных денег Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Скрывать незаконно нажитые средства бессмысленно: за рубежом, по его словам, осведомлены о происхождении таких капиталов и используют эту информацию в своих интересах, тогда как у следственных органов постепенно расширяется арсенал инструментов для противодействия коррупции. Об этом сообщил председатель СКР Александр Бастрыкин.

«Одним из основных приоритетов в работе СК является профилактика коррупции и снижение рисков подобных преступлений, а для отслеживания сокрытия или легализации незаконного имущества и денег используется „целый арсенал современных средств“», — цитирует РБК Бастрыкина. Он отметил, что в 2025-м представители СКР 828 раз выезжали к трудовым коллективам, чтобы на конкретных примерах рассказывать чиновникам о последствиях коррупционной деятельности. По словам Бастрыкина, это почти в два раза чаще, чем годом ранее.