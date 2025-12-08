В РФ предложили рассылать «письма счастья» водителям без ОСАГО

По словам Уфимцева, «письмо счастья» предлагается отправлять одновременно со штрафом Фото: Анна Майорова © URA.RU

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) предложил рассылать водителям дополнительные уведомления о возможном отсутствии полиса ОСАГО вместе с постановлениями о штрафах за нарушения ПДД. Об этом сообщил глава ВСС Евгений Уфимцев на круглом столе в Общественной палате РФ.

По словам Уфимцева, страховщики предлагают использовать данные автоматических камер фиксации нарушений для параллельной проверки наличия обязательного страхования и информирования автовладельцев. «Я не понимаю, почему, присылая водителю штраф, например, за превышении скорости, одновременно не прислать второе „письмо счастья“, где бы говорилось, что у вас не найден полис ОСАГО», — цитирует РИА Новости Уфимцева. Он уточнил, что речь идет именно о предупреждающих сообщениях, а не о дополнительных штрафах.

Глава ВСС признал, что для полноценного вынесения постановлений о нарушении требований по ОСАГО на основе работы дорожных камер пока не решены все юридические и технические вопросы. Однако, по его словам, препятствий для запуска уведомлений в тестовом режиме нет: союз считает возможным информировать водителей о вероятном отсутствии полиса и напоминать им об ответственности, предусмотренной законом.

