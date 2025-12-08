Путин открыто рассказал о главных проблемах экономики России

Президент РФ Владимир Путин объяснил, как экономика может спасти демографию Фото: Роман Наумов © URA.RU

Структурные изменения в экономике должны привести к повышению качества жизни россиян и решить главную проблему страны — демографическую. На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое состоялось в Андреевском зале Кремля 8 декабря, президент Владимир Путин прямо сказал, что рождаемость продолжает падать. Он озвучил свое видение, что может исправить ситуацию, и дал понять: откладывать на потом нельзя — надеяться, что завтра станет работать легче, нельзя.

Главными инструментами достижения национальных целей, по словам президента Путина, остаются 19 новых нацпроектов. Они должны привести к качественному изменению в социальной сфере, в экономике, в технологиях. «Из 121 намеченного показателя, к сожалению, семь на сегодняшний день имеют высокий риск неисполнения. Но все-таки большая часть ориентиров на текущий год достигнута», — отметил Путин.

Если с дорогами и благоустройством, с развитием туризма, образованием и предоставлением госуслуг все более-более неплохо (россияне вполне довольны результатами), то вот с ЖКХ, созданием безбарьерной среды, комплексным развитием территорий проблемы остаются. Как и демографией. «Была поставлена задача — преодолеть негативные демографические тенденции и повысить рождаемость.

Уже принятых мер в сфере демографического развития, видимо, недостаточно. К сожалению, негативная тенденция сохраняется: рождаемость продолжает снижаться», — констатировал президент.

В широком смысле улучшить жизнь россиян (а качество жизни — одно из ключевых условий для повышения рождаемости) должна помочь реализация плана структурных изменений в экономике. «Он подразумевает создание современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях, на производствах с высокой добавленной стоимостью, рост потребления отечественных товаров. План рассчитан до 2030 года. Прошу приступить к его реализации незамедлительно», — потребовал Путин.

Он подчеркнул, что «экономический рост должен быть всеобъемлющим, охватывать все субъекты Федерации». Речь идет о том, чтобы разрыв в уровне экономических потенциалов регионов был сокращен. По словам Путина, «структура внешней торговли России должна стать более технологичной». Необходимо также изменить структуру внешней торговли.

«Системная задача — это „обеление“ национальной экономики, развитие прозрачной конкурентной деловой среды. Речь о том, чтобы устранить незаконный оборот продукции на оптовых и розничных рынках, а также в цифровом пространстве. Здесь нам не нужно никаких массовых набегов.

Но порядок надо навести и на оптовых, и розничных рынках. Кардинально сократить нелегальную занятость, которая нарушает права граждан РФ, усилить контроль за обращением наличных денег», — потребовал Путин.

Президент также поставил задачу — повысить производительность труда. «Чем она выше, тем устойчивее наши компании, тем крепче их рыночное положение и конкурентные позиции, а следовательно, шире возможности государства, доходная база бюджетов и, самое главное, выше доходы работников, их семей», — разложил все по полочкам Путин.

По словам президента, обсуждение вопросов развития, структурных преобразований не должно носить «формальный характер». «Вопросы, которыми мы сегодня занимаемся, должны постоянно находиться в поле нашего внимания, иначе результата не будет. И очень важно не забывать про приоритеты, которые лежат в сфере экономики, с тем, чтобы решать социальные вопросы на базе наших экономических достижений», — обратился Путин к присутствующим.

Еще год назад президент Путин поставил задачу — перейти к «модели сбалансированного роста», сохранить низкую безработицу и снизить инфляцию. При этом в 2025 году важно было «запустить структурные изменения в экономике с учетом курса на ее „обеление“ и усиление конкурентной среды».

По мнению директора Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгия Остапковича, наиболее «выпуклыми» из перечисленного стали два показателя — инфляция, которая снижалась в течение года, а также рекордно низкая безработица. «По инфляции в 2024 году мы выходили на 10%, сейчас будет где-то 6-7%. 3% — это заметное снижение, — отмечает Остапкович. — Что касается уровня безработицы, он у нас исторически низкий — 2,2%. Эти два показателя говорят о положительной динамике».

Однако по мнению экономиста, говорить о сбалансированном росте пока рано. Если в 2024 году рост был около 4%, в этом будет около 1%. Причем рост в прошлом году был обеспечен бюджетными инвестициями. «Опять же вопрос: нужен ли нам рост в 4,2%, который обеспечивается бюджетными вливаниями? Может быть, лучше, чтобы экономика работала на полутора-двух процентах, но была бы сбалансирована с точки зрения бюджетных инвестиций», — заключил Остапкович.

Бизнес, в целом, и не против тоже вкладываться. Но, как сказал собкору URA.RU глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, важна определенность. Главным вызовом 2026 года, который будет непростым, он назвал непредсказуемость, которая во многом связана с внешними обстоятельствами. «Например, какие санкции еще будут, про кого, кроме Роснефти и Газпромнефти вспомнят в Минфине США, насколько жесткими окажутся вторичные санкции против наших торговых партнеров.

Неопределенность есть и в фискальной политике: с налогами более-менее определились, а неналоговые платежи вызывают вопросы и опасения», — отметил Шохин.

Глава Татарстана Рустам Минниханов в разговоре с собкором URA.RU рассказал, что пробуксовка в реализации отдельных поставленных президентом задач, конечно, есть. «Но я считаю, что экономика стабильная. Решения, которые принимаются федеральным правительством и на нашем уровне, дают эффект. У нас республика по промышленному производству вырастет где-то 9-10%, ВВП — где-то на 2,5-5%», — отметил Минниханов.

«То есть падения производства у вас нет? Вообще неделю назад буквально президент говорил, что по России такие факты имеются», — уточнила у главы Татарстана. Минниханов заверил: никакого падения. «Идут структурные преобразования экономики, инвестиции будут где-то 1,6 трлн рублей. Все, что поставлено главой государства, реализуется», — заявил раис.