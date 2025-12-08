Кадыров и его сын получили награды от Росгвардии

Награду Рамзану Кадырову вручал глава Росгвардии Фото: Роман Наумов © URA.RU

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров получил медаль Росгвардии «За боевое отличие». Его сыну Ахмату — помощнику главы республики и секретарю местного совбеза — вручили почетную грамоту Росгвардии. Об этом в своем telegram-канале сообщил председатель правительства республики Магомед Даудов.

«Эта почетная награда — прямое доказательство самоотверженной работы, мужества и твёрдой позиции Рамзана Ахматовича в деле защиты национальных интересов России и укреплении обороноспособности нашей страны», — написал Даудов. По его словам, награду Кадырову вручил глава Росгвардии Виктор Золотов. Комментируя награду сыну Кадырова, Даудов написал, что эта награда является признанием его личного вклада и активного содействия подразделениям Росгвардии в выполнении задач по защите конституционного строя.