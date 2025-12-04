Маникюр на Новый год 2026: 10 трендов, которые взорвут все салоны

Тема года в маникюре 2026 обыгрывается через огненные оттенки Фото: URA.RU

Год Красной Огненной Лошади уже диктует тренды маникюра 2026: никаких кричащих рисунков, дешевых наклеек и неона. В топе — глубокие цвета, многослойный «лед внутри ногтя» и металл, от которого невозможно отвести взгляд. Какие цвета будут актуальны, как обыграть металлик и почему дизайн «ледяная глыба» станет хитом сезона — читайте в материале URA.RU.

Тренд 1: Цвета-фавориты — благородство и глубина

Важно! Все изображения в статье созданы нейросетью и служат лишь для визуализации концепций. Это не фото готового маникюра. Редакция URA.RU не несет ответственности за результат, так как он зависит от мастера, материалов и особенностей ногтей. Для точного воплощения идеи обращайтесь к профессионалу и изучайте работы реальных мастеров.

Главные цвета новогоднего маникюра 2026

«В палитре этого сезона — не просто яркие оттенки, а глубокие, сложные цвета с переливами, — рассказала URA.RU владелица салона красоты Elinails с многолетним опытом Элина Анохина. — Например, не кричащий красный, а темный бордовый, который при свете играет бархатным оттенком. Или не кислотный зеленый, а глубокий, почти изумрудный».

Вот цвета-фавориты:

Красный и все оттенки бордо: Лидер сезона не только из-за моды, но и потому, что 2026 — год Красной Огненной Лошади. Идеален как классический алый лак, так и сложные градиенты от винного к почти черному.

Изумрудный и темно-зеленый: Цвет зимней тайги, хвои и драгоценных камней. Создает контраст с золотом и выглядит невероятно дорого.

Черный: Неожиданный, но сильный тренд. В декабре его называют «денежным цветом». Актуален в глянце, в виде черного френча или как основа для ярких акцентов.

Базовые нейтралы (как фон): Молочный, теплый бежевый, серый — для сложных многослойных дизайнов.

Цвета новогоднего маникюра 2026: бордовый, изумрудный, черный, красный — фото примеров Фото: URA.RU

Тренд 2: Металлики и блеск — беспрецедентный спрос

Золото, серебро и блестки в новогоднем маникюре 2026

«Спрос на блеск этой зимой выше, чем когда-либо, — подчеркивает эксперт. — Но теперь это не плоские блестки, а сложные световые эффекты: втирки, магнитные лаки, плотный глиттер».

Металлик — must-have праздничного маникюра. Носите его соло или как акцент:

Втирка (золотая, серебряная, бронзовая): Дает приглушенное, сатиновое сияние. Идеальна для лунного маникюра или омбре.

(золотая, серебряная, бронзовая): Дает приглушенное, сатиновое сияние. Идеальна для лунного маникюра или омбре. Эффект «кошачий глаз» (особенно «шелковая кошка»): Магнитный лак, с помощью которого мастер создает уникальные переливы, напоминающие морозные узоры на стекле. Это главный хит сезона.

(особенно «шелковая кошка»): Магнитный лак, с помощью которого мастер создает уникальные переливы, напоминающие морозные узоры на стекле. Это главный хит сезона. Крупный глиттер и блестки: Используются точечно или в технике «лед» (о ней ниже).

Металлик — главный тренд в маникюре этого года Фото: URA.RU

Тренд 3: Дизайн «Эффект льда» — многослойность и глубина

Многослойный дизайн ногтей «ледяная глыба»

«Секрет тренда „лед“ — в многослойности. Сначала наносится основа с блестками, затем рисунок, а сверху — прозрачный слой. Глянцевый топ „запечатывает“ дизайн, создавая иллюзию, будто узоры находятся внутри ногтя, как под толщей льда», — объясняет мастер.

Это самая сложная и эффектная техника сезона. Суть в послойном нанесении:

База: Цветной лак или лак с блестками.

Узор: Ручная роспись (снежинки, линии) или фольга.

Фиксация: Прозрачный слой геля.

Повтор: При необходимости цикл повторяется.

Финиш: Глянцевый топ, «запечатывающий» дизайн.

В итоге получается объемный 3D-эффект, который невозможно получить с обычными наклейками.

Многослойный дизайн ногтей 'ледяная глыба' — 3D эффект на Новый год 2026 Фото: URA.RU

Тренд 4: Узоры — снежинки и геометрия

Новогодние рисунки 2026 на ногтях

«От очевидной новогодней атрибутики все уходят, — говорит эксперт. — Елки и игрушки уже не в тренде. Максимум — изящные, стилизованные снежинки. Больше ценится ручная роспись, которая создает что-то индивидуальное, в отличие от штампованных слайдеров».

Актуальные идеи для рисунка:

Одна идеальная снежинка на одном-двух ногтях.

Геометрические линии и абстракция, напоминающая трещинки на льду.

Минималистичный френч, но не белый, а серебряный, золотой или черный.

Точечные акценты стразами или микро-блестками.

Маникюр со снежинками и геометрией актуален в зимнем сезоне и для новогодних праздников Фото: URA.RU

Тренд 5: Символ года — как обыграть Лошадь со вкусом

Маникюр на год Лошади 2026

2026 год по восточному календарю — год Красной Огненной Лошади. Это усиливает тренд на красную палитру, но эксперт советует подходить к теме тотема аккуратно.

«Я не советую делать прямые иллюстрации с конем на ногтях, — комментирует Элина Анохина. — Это выглядит буквально и может быть безвкусно. Гораздо изящнее обыграть тему через цвет и ассоциации: огненные оттенки, динамичные линии, фактуры, напоминающие гриву или стремительное движение».

Цвет: Используйте всю палитру пламени — от ярко-алого и оранжевого до глубокого темно-рыжего и терракотового.

Используйте всю палитру пламени — от ярко-алого и оранжевого до глубокого темно-рыжего и терракотового. Фактура: Выбирайте лаки с эффектом «живого огня» (переливающиеся частицы, металлические втирки), которые создают иллюзию мерцания и движения.

Выбирайте лаки с эффектом «живого огня» (переливающиеся частицы, металлические втирки), которые создают иллюзию мерцания и движения. Графика: Добавьте динамики с помощью золотых или серебряных линий — тонких, стремительных полос, символизирующих скорость и энергию.

Маникюр на год Лошади 2026: красные оттенки, золотые линии, стилизация без рисунков Фото: URA.RU

Тренд 6: Французский маникюр — новая классика

Френч: как носят французский маникюр в 2026 году

Френч в 2026 году — это уже не только белый кончик. Классика осталась, но теперь ее активно переосмысливают: добавляют цвет, блеск, переходы оттенков. Маникюр стал более смелым, но по-прежнему аккуратным.

Самые модные варианты френча в 2026 году

Контрастный френч. Вместо белого, например, — черный кончик ногтя. По краю добавляют тонкую линию золота или серебра. Смотрится строго, дорого и очень стильно.

Вместо белого, например, — черный кончик ногтя. По краю добавляют тонкую линию золота или серебра. Смотрится строго, дорого и очень стильно. Благородный цветной френч. Линию улыбки делают бордовой, изумрудной, темно-синей. Сверху добавляют легкий металлический блеск. Такой маникюр подходит и для офиса, и для вечера.

Линию улыбки делают бордовой, изумрудной, темно-синей. Сверху добавляют легкий металлический блеск. Такой маникюр подходит и для офиса, и для вечера. Градиентный френч. Цвет плавно переходит от нюдовой базы к яркому или темному кончику — красному, шоколадному, вишневому. Получается мягко, современно и нарядно.

Французский маникюр 2026: черный френч, бордовый френч, градиентный френч Фото: URA.RU

Тренд 7: Игра текстур: матовость против глянца

Матовый маникюр с глянцем на Новый год 2026

Сейчас в тренде маникюр, где сочетают матовую и глянцевую текстуру. Когда все ногти покрыты бархатистым матовым лаком, а на один-два нанесен блестящий, глянцевый узор. Такой контраст — например, глубокий бордовый мат с золотым глянцевым узором — сразу делает маникюр дорогим и сложным. Это самый модный прием сезона.

Тренд создает интересную контрастную текстуру, привлекающую внимание к одному пальцу Фото: URA.RU

Тренд 8: Принцип одного акцента — современный минимализм

Маникюр с акцентным ногтем

Самый популярный подход — выделить дизайном всего один ноготь. Дизайн или сложная техника фокусируется только на одном ногте, чаще всего безымянном. Остальные пальцы остаются в однотонном, но модном покрытии. Это выглядит стильно и не перегружено.

Самый популярный подход — выделить дизайном всего один ноготь, чаще всего безымянный. Вот три стильные комбинации:

Бордовый тотал-лук с акцентом: Все ногти покрыты глубоким бордовым лаком, и только на одном воссоздан сложный дизайн «ледяная глыба».

Все ногти покрыты глубоким бордовым лаком, и только на одном воссоздан сложный дизайн «ледяная глыба». Матовый черный с сиянием: Основной цвет — благородный матовый черный. Акцентный палец украшает золотой магнитный узор «кошачий глаз».

Основной цвет — благородный матовый черный. Акцентный палец украшает золотой магнитный узор «кошачий глаз». Нюдовая нежность с намеком: На нюдовой основе (бежевый, молочный) лишь один ноготь выделяется изящной серебряной снежинкой.

Маникюр с акцентным ногтем 2026: один ноготь с дизайном, остальные однотонные Фото: URA.RU

Тренд 9: «Кровавый» маникюр — тренд для смелых

Красный маникюр на Новый год 2026

Для создания загадочного и дерзкого образа в тренде так называемый «кровавый» или «вампирский» маникюр. Его основа — предельно темный оттенок красного, который при искусственном свете кажется почти черным, а на солнце отливает рубиновым или бордовым. Чаще всего этот цвет используют в чистом виде с высокоглянцевым топом, который усиливает глубину и создает эффект «жидкой смолы». Его также можно комбинировать с матовым покрытием или добавить серебряную втирку для холодного мерцания.

Кровавый маникюр на Новый год 2026: темно-красный, почти черный, глянцевый топ Фото: URA.RU

Тренд 10: Сдержанная роскошь: нюд и золото

Нюдовый маникюр с золотом на Новый год 2026

Идеальный выбор для ценителей сдержанной эстетики. Теплые нюдовые оттенки — бежевый, молочный, мягкий розовый — служат нейтральным и элегантным фоном. Золото в этом тренде выступает акцентом: это может быть втирка, фольга у кутикулы, тонкая золотая полоска или миниатюрные позолоченные детали.

Сам по себе нюдовый маникюр часто ассоциируется с огненностью и дороговизной, золотой акцент может придать ему более яркий вид Фото: URA.RU

Чего делать не стоит: антитренды новогоднего маникюра 2026

Пока одни техники на пике популярности, другие уверенно уходят в прошлое. Вот что считается устаревшим для праздничного маникюра в предстоящем сезоне.

1. Прямая новогодняя атрибутика. Яркие рисунки с елками, шарами, снеговиками и другими очевидными символами праздника теперь выглядят слишком просто и наивно. Вместо них актуальна стилизация и лаконичные символы.

2. Готовые наклейки и слайдеры массового производства. Штампованные дизайны, которые можно встретить у многих, больше не котируются. Они лишают маникюр индивидуальности. В приоритете — уникальная работа, даже если это минималистичная ручная роспись.

3. Кислотные и неоновые оттенки. Ярко-розовый, кислотно-зеленый, электрик-блю не вписываются в благородную зимнюю палитру сезона. Они конфликтуют с модными глубокими бордовыми, изумрудными и металлическими тонами.

4. Чрезмерно объемный 3D-дизайн. Крупные стразы, массивные каменные вставки и объемные акриловые фигуры на ногтях уступают место более плоским, но визуально сложным решениям. Комфорт в носке и элегантность выходят на первый план.

5. Перегруженные и пестрые композиции. Смешение множества техник и элементов на одном ногте (блестки, фольга, стразы, рисунок) создает эффект хаоса и безвкусицы. Современный подход — это акцент на одной-двух деталях и общая лаконичность.

Частые вопросы о новогоднем маникюре 2026

Какой цвет маникюра модный на Новый год 2026? Глубокие бордовый, изумрудный, черный, красный. Металлики обязательны.

Что делать на ногтях в год Лошади 2026? Вместо рисунков лошади используйте красные и золотые оттенки, а также линии, которые передают движение.

Какие рисунки актуальны? Изящные снежинки, геометрия, минималистичный френч в металле.