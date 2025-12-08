Путин: нужно усилить контроль за оборотом наличных

По словам Путина, бизнес, который работает добросовестно, будет получать от этого выгоду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В РФ необходимо усилить контроль за оборотом наличных денег. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Нужно усилить контроль за оборотом наличным денег. Нужно действовать грамотно. Предприятия, которые добросовестно ведут бизнес, должны получить выгоду от обеления рынка», — сказал Путин на Совете, трансляция которого ведется в пресс-службе Кремля.