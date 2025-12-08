Путин: нужно усилить контроль за оборотом наличных
По словам Путина, бизнес, который работает добросовестно, будет получать от этого выгоду
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В РФ необходимо усилить контроль за оборотом наличных денег. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
«Нужно усилить контроль за оборотом наличным денег. Нужно действовать грамотно. Предприятия, которые добросовестно ведут бизнес, должны получить выгоду от обеления рынка», — сказал Путин на Совете, трансляция которого ведется в пресс-службе Кремля.
Ранее Путин уже подчеркивал необходимость повышения прозрачности финансовой системы, в том числе через развитие фондового рынка и улучшение корпоративного управления. С января 2025 года в стране действует программа создания акционерной стоимости, нацеленная на рост капитализации рынка и привлечение долгосрочного частного капитала, которая реализуется при участии правительства и Банка России.
- Селянин08 декабря 2025 19:46А у нас в магазине тряпок за наличку продают на 10% дешевле.
- Кому нужно?08 декабря 2025 19:15Все кто в белую работает им и так ничего не обломится, а мошенники найдут способы как обвести сидячих работников кабенетов.