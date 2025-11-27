Путин готовится к серьезному разговору с европейскими лидерами

Президент России Владимир Путин принял председательство в ОДКБ на 2026 год Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин готовится к большому диалогу о создании системы безопасности Евразии. На состоявшемся в Бишкеке 27 ноября саммите лидеров стран ОДКБ Россия приняла председательство в Организации. По словам экспертов, в течение 2026 года Путин постарается сделать ОДКБ дискуссионной площадкой для формулирования общих принципов безопасности — неделимой, единой для всех государств континента. Но этот процесс, убеждены аналитики, невозможен без участия европейцев.

Год председательства России в ОДКБ (с 1 января 2026 года) пройдет под девизом «Коллективная безопасность в многополярном мире: единая цель — общая ответственность». Владимир Путин на встрече с коллегами (на нее не приехал только премьер-министр Армении Никол Пашинян, и это притом, что накануне в МИД республики заявили: вопрос о выходе из Организации не рассматривается) озвучил основные приоритеты будущего года.

Белорусский лидер Александр Лукашенко прилетел в Бишкек еще накануне - для встречи с Владимиром Путиным Фото: Роман Наумов © URA.RU

Путин отметил, что Россия будет делать все, чтобы «сохранить преемственность по основным направлениям взаимодействия ОДКБ». Сотрудничество будет развиваться «на принципах подлинного союзничества, дружбы и добрососедства, уважения и учета интересов друг друга, взаимовыручки и поддержки». «За прошедшее десятилетие ОДКБ превратилась в авторитетную региональную структуру.

ОДКБ надежно гарантирует безопасность и стабильность на евразийском пространстве, защищает суверенитет и территориальную целостность стран – участниц нашего объединения», — заявил российский лидер.

По его словам, на первый план выходит «задача продвижения коллективных интересов и инициатив стран — участниц ОДКБ на мировой арене». Это обусловлено геополитической напряженностью. «В этом контексте российская сторона предлагает провести в 2026 году в Москве в преддверии саммита ОДКБ международный экспертный форум, посвященный тематике формирования в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности», — сообщил Путин.

Он также заверил, что Россия будет «плотно взаимодействовать с союзниками по вопросам укрепления военного потенциала», а усилия будут сосредоточены на повышении боеспособности национальных воинских контингентов. Путин предложил запустить большую программу «оснащения коллективных сил современными образцами российских вооружений и техники», которые доказали свою эффективность в зоне СВО. В центре внимания также будут вопросы развития системы противовоздушной обороны и авиационных сил, планируется повышать эффективность миротворческих сил.

Президент отметил, что среди приоритетов ОДКБ — подготовка новой антитеррористической стратегии и противодействие экстремизму. «Совместно с партнерами продолжим работать над выявлением и ликвидацией международных террористических группировок и их ячеек, над пресечением каналов их финансирования.

РФ настроена тесно сотрудничать с союзниками для препятствования распространению радикальных идей в молодежной среде», — подчеркнул Путин.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян снова пропустил саммит ОДКБ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия принимает председательство в ОДКБ на фоне продолжающегося украинского конфликта, конфронтации с НАТО, растущего интереса (политического, экономического и военного) к странам Организации. В первую очередь это, по мнению замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгения Семибратова, касается тройки из Центральной Азии — Казахстана, Киргизии и Таджикистана (Армения свое участие в ОДКБ заморозила, а Россия и Белоруссия обеспечивают свою безопасность еще и по линии Союзного государства). По сути, говорит эксперт, ОДКБ становится блоком для поддержания безопасности в азиатских республиках, с южного направления. И в январе 2022 года при попытке госпереворота в Казахстане ОДКБ продемонстрировала свое предназначение.

Замдиректора Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин считает, что в этом регионе с точки зрения безопасности замены России нет. «Борьба за Центральную Азию только усиливается, но в первую очередь, в разрезе экономики, культурного и информационного влияния. Россия в вопросах безопасности безальтернативна. А попытки это оспорить вызовут рост напряжения в регионе, на что вряд ли готовы наши потенциальные конкуренты, — полагает политолог. –

Думаю, что в период своего председательства в ОДКБ Россия будет сильнее институциализировать объединение и постарается придать его работе новую динамику».

Россия придерживается «двухконтурной политики» в отношении ОДКБ, объясняет политолог Андрей Суздальцев. С одной стороны, важно сохранить этот оборонный блок как союзников, так как это вопрос общей безопасности, а партнеры по ОДКБ «прикрывают границы РФ». Политолог ожидает, что в период российского председательства в ОДКБ произойдут изменения, повлеченные со сломом мироустройства (эти геополитические процессы активно пойдут в 2026 году). И это позволит более эффективно обеспечивать евразийскую безопасность.

«ОДКБ создает основу, ядро нашего региона. Если не будет ОДКБ, не будет и региона. Его растащат китайцы, турки, Запад — произойдет то же самое, что и на Украине, — убежден эксперт. — Путин ведет очень осторожный, дипломатичный разговор с союзниками, которые наблюдают за ситуацией на Украине.

Все понимают, что Россия ведет войну с блоком НАТО, и если она ослабнет, их собственный суверенитет окажется под большой угрозой. Поэтому, по сути, Россия обеспечивает не только свой суверенитет, но и суверенитет Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана и даже Армении».

По мнению политолога Центра цивилизационных стратегий Виталия Волчкова, идущие в мире изменения показывают, что «сотрудничества исключительно в военно-политической сфере недостаточно для того, чтобы обеспечить безопасность стран». Тот же Запад использует против России комплекс разных факторов, в том числе экономических и гуманитарных, чтобы надавить и раскачать ситуацию внутри стран, представляющих для него особый интерес, в том числе стран ОДКБ.