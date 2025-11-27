Путин готовится к серьезному разговору с европейскими лидерами
Президент России Владимир Путин принял председательство в ОДКБ на 2026 год
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент РФ Владимир Путин готовится к большому диалогу о создании системы безопасности Евразии. На состоявшемся в Бишкеке 27 ноября саммите лидеров стран ОДКБ Россия приняла председательство в Организации. По словам экспертов, в течение 2026 года Путин постарается сделать ОДКБ дискуссионной площадкой для формулирования общих принципов безопасности — неделимой, единой для всех государств континента. Но этот процесс, убеждены аналитики, невозможен без участия европейцев.
Год председательства России в ОДКБ (с 1 января 2026 года) пройдет под девизом «Коллективная безопасность в многополярном мире: единая цель — общая ответственность». Владимир Путин на встрече с коллегами (на нее не приехал только премьер-министр Армении Никол Пашинян, и это притом, что накануне в МИД республики заявили: вопрос о выходе из Организации не рассматривается) озвучил основные приоритеты будущего года.
Белорусский лидер Александр Лукашенко прилетел в Бишкек еще накануне - для встречи с Владимиром Путиным
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Путин отметил, что Россия будет делать все, чтобы «сохранить преемственность по основным направлениям взаимодействия ОДКБ». Сотрудничество будет развиваться «на принципах подлинного союзничества, дружбы и добрососедства, уважения и учета интересов друг друга, взаимовыручки и поддержки». «За прошедшее десятилетие ОДКБ превратилась в авторитетную региональную структуру.
ОДКБ надежно гарантирует безопасность и стабильность на евразийском пространстве, защищает суверенитет и территориальную целостность стран – участниц нашего объединения», — заявил российский лидер.
По его словам, на первый план выходит «задача продвижения коллективных интересов и инициатив стран — участниц ОДКБ на мировой арене». Это обусловлено геополитической напряженностью. «В этом контексте российская сторона предлагает провести в 2026 году в Москве в преддверии саммита ОДКБ международный экспертный форум, посвященный тематике формирования в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности», — сообщил Путин.
Он также заверил, что Россия будет «плотно взаимодействовать с союзниками по вопросам укрепления военного потенциала», а усилия будут сосредоточены на повышении боеспособности национальных воинских контингентов. Путин предложил запустить большую программу «оснащения коллективных сил современными образцами российских вооружений и техники», которые доказали свою эффективность в зоне СВО. В центре внимания также будут вопросы развития системы противовоздушной обороны и авиационных сил, планируется повышать эффективность миротворческих сил.
Президент отметил, что среди приоритетов ОДКБ — подготовка новой антитеррористической стратегии и противодействие экстремизму. «Совместно с партнерами продолжим работать над выявлением и ликвидацией международных террористических группировок и их ячеек, над пресечением каналов их финансирования.
РФ настроена тесно сотрудничать с союзниками для препятствования распространению радикальных идей в молодежной среде», — подчеркнул Путин.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян снова пропустил саммит ОДКБ
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Россия принимает председательство в ОДКБ на фоне продолжающегося украинского конфликта, конфронтации с НАТО, растущего интереса (политического, экономического и военного) к странам Организации. В первую очередь это, по мнению замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгения Семибратова, касается тройки из Центральной Азии — Казахстана, Киргизии и Таджикистана (Армения свое участие в ОДКБ заморозила, а Россия и Белоруссия обеспечивают свою безопасность еще и по линии Союзного государства). По сути, говорит эксперт, ОДКБ становится блоком для поддержания безопасности в азиатских республиках, с южного направления. И в январе 2022 года при попытке госпереворота в Казахстане ОДКБ продемонстрировала свое предназначение.
Замдиректора Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин считает, что в этом регионе с точки зрения безопасности замены России нет. «Борьба за Центральную Азию только усиливается, но в первую очередь, в разрезе экономики, культурного и информационного влияния. Россия в вопросах безопасности безальтернативна. А попытки это оспорить вызовут рост напряжения в регионе, на что вряд ли готовы наши потенциальные конкуренты, — полагает политолог. –
Думаю, что в период своего председательства в ОДКБ Россия будет сильнее институциализировать объединение и постарается придать его работе новую динамику».
Россия придерживается «двухконтурной политики» в отношении ОДКБ, объясняет политолог Андрей Суздальцев. С одной стороны, важно сохранить этот оборонный блок как союзников, так как это вопрос общей безопасности, а партнеры по ОДКБ «прикрывают границы РФ». Политолог ожидает, что в период российского председательства в ОДКБ произойдут изменения, повлеченные со сломом мироустройства (эти геополитические процессы активно пойдут в 2026 году). И это позволит более эффективно обеспечивать евразийскую безопасность.
«ОДКБ создает основу, ядро нашего региона. Если не будет ОДКБ, не будет и региона. Его растащат китайцы, турки, Запад — произойдет то же самое, что и на Украине, — убежден эксперт. — Путин ведет очень осторожный, дипломатичный разговор с союзниками, которые наблюдают за ситуацией на Украине.
Все понимают, что Россия ведет войну с блоком НАТО, и если она ослабнет, их собственный суверенитет окажется под большой угрозой. Поэтому, по сути, Россия обеспечивает не только свой суверенитет, но и суверенитет Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана и даже Армении».
По мнению политолога Центра цивилизационных стратегий Виталия Волчкова, идущие в мире изменения показывают, что «сотрудничества исключительно в военно-политической сфере недостаточно для того, чтобы обеспечить безопасность стран». Тот же Запад использует против России комплекс разных факторов, в том числе экономических и гуманитарных, чтобы надавить и раскачать ситуацию внутри стран, представляющих для него особый интерес, в том числе стран ОДКБ.
«Сегодня важно выработать такие формы сотрудничества, которые, не ущемляя суверенитета стран, продвинут их сотрудничество по обеспечению безопасности на более высокий уровень. Это решение должно стать решением еще одной задачи, которую ставит Путин, — строительство новой системы безопасности в Большой Евразии, включая европейские страны. Западная Европа не разделяет этот подход. Но ОДКБ может стать площадкой для продвижения этой концепции, а архитектура безопасности Большой Евразии должна строиться на развитии большого евразийского партнерства», — резюмировал Волчков.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.