Курс на многополярность и соглашение об экономическом сотрудничестве: главные заявления Путина и Моди

Президент России Владимир Путин выступил перед журналистами в Индии после завершения переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Встреча длилась свыше двух часов. По словам президента, состоявшиеся переговоры были полезными и конструктивными. Что журналистам по итогам переговоров рассказали Путин и Моди — в материале URA.RU.

Расширение экономической кооперации

Президент Путин заявил, что заключенные между Москвой и Нью-Дели соглашения ориентированы на расширение экономического сотрудничества двух стран и должны создать основу для роста взаимной торговли. «Многие из [соглашений] нацелены на расширение экономической кооперации России и Индии, это вполне естественно, ведь наши страны являются друг для друга важными партнерами», — сказал глава государства. Пакет подписанных соглашений по итогам переговоров РФ и Индии Путин назвал солидным.

Товарооборот России и Индии

По словам главы государства, в 2025 году товарооборот России и Индии, по прогнозам, сохранится примерно на уровне 2024 года, однако у сторон есть потенциал для значительного увеличения этого показателя. «Вместе с тем, как представляется, нам по силам вывести данный показатель на отметку в 100 миллиардов долларов», — добавил Путин, подводя итоги встречи.

Теплая встреча российской делегации

Путин также поблагодарил президента Индии Драупади Мурму и Нарендру Моди за теплый прием российской делегации. «Прежде всего, хотел бы искренне поблагодарить президента республики Индия Драупади Мурму, Вас, господин премьер-министр, и всех индийских коллег за теплый радушный прием, оказанный российской делегации», — сказал президент.

Он уточнил, что состоявшиеся переговоры между Россией и Индией были полезными и конструктивными. Президент также рассказал, что в день прибытия в Индию принял участие в неформальном ужине у Моди. Путин также отметил, что он регулярно общается с индийским премьером по телефону.

Полный взаиморасчет в нацвалютах

Российский лидер также сообщил о почти полном переходе двух стран на национальные валюты во взаимных расчетах. «Страны последовательно переходят во взаиморасчетах на национальные валюты, их доля в коммерческих сделках составляет уже 96%», — добавил глава государства.

Подавляющее большинство торговых операций между Россией и Индией теперь проводится без использования доллара и евро. Глава РФ также отметил, что взаимные туристические потоки России и Индии увеличиваются из года в год.

Соглашение о ЗСТ между Индией и ЕАЭС

Кроме того, Россия и Индия ведут работу над соглашением о создании зоны свободной торговли между Нью-Дели и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), сообщил президент. «Наращиванию российско-индийских коммерческих связей безусловно способствовало бы и создание зоны свободной торговли Индии с Евразийским экономическим союзом. И работа над соответствующим соглашением уже ведется», — сказал Путин.

Сотрудничество в энергетике

Отдельно Путин остановился на сотрудничестве Москвы и Нью-Дели в энергетике. Он отметил, что партнерство в этой сфере развивается устойчиво, а поставки российских энергоресурсов остаются одним из ключевых элементов двусторонней повестки. «Мы готовы и далее обеспечивать бесперебойную поставку топлива для быстрорастущей индийской экономики», — завил он.

Президент уточнил, что Москва и Нью-Дели рассматривают возможность углубления взаимодействия в области малых модульных реакторов и плавучих атомных электростанций. Также идет обсуждение расширения сотрудничества по использованию ядерных технологий в неэнергетических целях, включая медицину и сельское хозяйство.

Строительство крупного фармацевтического завода

Путин сообщил о планах строительства в Калужской области крупного фармацевтического предприятия с российско-индийским участием. Так, в регионе появится совместный завод в рамках коммерческого соглашения, подписанного во время визита индийской делегации.

Россия поможет Индии с БРИКС

Москва намерена оказывать поддержку Индии в период ее председательства в объединении БРИКС. «Как известно, в будущем году Индия председательствует в БРИКС. Будем оказывать все необходимое содействие нашим индийским друзьям по актуальной „бриксовской“ повестке», — сказал глава российского государства.

Основополагающие принципы международного права

Россия и Индия подтвердили близость позиций по ключевым глобальным и региональным вопросам, заявил Владимир Путин. По его словам, Москва и Нью-Дели едины в оценках основных международных вызовов и путей их урегулирования.

«При обсуждение ключевых глобальных и региональных проблем подтверждена созвучность двух стран», — сказал глава государства. Путин также отметил, что Россия и Индия проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику и ориентируются на укрепление многополярной системы международных отношений.

Помимо этого, российский лидер заявил, что обе страны совместно с партнерами по БРИКС и ШОС выступают за формирование более справедливого и демократического миропорядка, в котором будут учитываться интересы различных центров силы, а не ограниченного круга государств. Российский лидер подчеркнул, что в основе их подхода лежат нормы и принципы, закрепленные в уставе ООН.

Российско-индийский бизнес-форум

Путин также заявил, что совместно с премьер-министром Индии примет участие в российско-индийском бизнес-форуме. «Перспективы укрепления взаимодействия российских и индийских предпринимателей и деловых кругов предметно обсуждаются на проходящем в эти дни в Нью-Дели бизнес-форуме. В его пленарном заседании с господином премьер-министром мы поучаствуем сегодня», — заявил Путин

Заслуги Путина в отношениях между РФ и Индией

Нарендра Моди заявил, что Путин заложил основу стратегического партнерства двух стран еще 25 лет назад. Сегодня стороны выводят сотрудничество на новый уровень. По словам индийского премьера, Нью-Дели рассматривает Россию как ключевого партнера.

Моди подчеркнул, что российско-индийские отношения строятся на взаимном уважении и доверии, а государства на протяжении многих лет поддерживали друг друга в сложных международных условиях. Премьер-министр поблагодарил Путина за неустанную приверженность развитию взаимодействия с Индией. Сейчас Москва и Нью-Дели укрепляют сотрудничество до нового уровня.

Индия выступает за устойчивый мир на Украине

В контексте украинского конфликта Индия выступает за устойчивый, долгосрочный мир, заявил Моди. Отдельно он отметил, что сторона приветствует любые усилия, направленные на поиск мирного решения конфликта.

Усилия по мирному урегулированию украинского конфликта между Россией и США продолжаются. Как подчеркнул помощник российского лидера Юрий Ушаков, Москва и Вашингтон договорились не разглашать суть переговоров. Однако политик уточнил, что страны рассмотрели ряд возможных путей урегулирования.

При этом на фронте ВС РФ продолжают успешно продвигаться вперед. Недавно Владимир Путин лично посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск. Тогда глава РФ получил доклады о ходе СВО, в том числе об освобождении Красноармейска.

Россия и Индия обменяются студентами

Моди также заявил о намерении России и Индии расширить программы академической мобильности и углубить научное сотрудничество. «Мы совместно будем работать по направлению образования и повышения квалификации, мы также увеличим количество обменов студентами и научные обмены», — сказал Моди.

Теракт в «Крокус сити холле» — атака на общечеловеческие ценности

Премьер-министр Индии назвал теракт в «Крокус Сити Холле» атакой на общечеловеческие ценности. Моди подчеркнул, что позиция Нью-Дели по этому вопросу носит принципиальный характер.

«Индия уверена, что терроризм — это прямая атака на общечеловеческие ценности», — сказал Моди. По его словам, борьба с террором не должна зависеть от политических разногласий и требует согласованных действий государств.

Обсуждение по коридору «Север-Юг»

Индийский премьер-министр охарактеризовал руководство президента Путина как умелое и подчеркнул, что именно оно способствовало углублению сотрудничества между РФ и Индией. Моди уточнил, что Нью-Дели и Москва намерены продолжить работу над развитием международного транспортного коридора «Север-Юг».