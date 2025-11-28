Логотип РИА URA.RU
Зеленский подписал указ об увольнении глав его офиса Ермака

28 ноября 2025 в 20:54
Андрей Ермак уволился сам, утверждает Владимир Зеленский

Фото: Официальный сайт президента Украины

Глава Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы его офиса Андрея Ермака. Документ об этом появился на сайте Зеленского.

«Уволить Ермака Андрея Борисовича с должности руководителя офиса президента Украины», — сказано в указе. Чуть раньше Зеленский заявил, что Ермак сам написал заявление об увольнении. 

Чиновник покинул Офис президента Украины на фоне неутихающего коррупционного скандала в стране. Сегодня к Ермаку пришли с обысками представители Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). В иностранных СМИ считают это давлением на самого Зеленского. 

Коррупционный скандал на Украине

Комментарии (1)
  • Тася
    28 ноября 2025 21:11
    От такого позора Зеленский сам должен уйти с поста президента.
