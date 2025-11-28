Зеленский подписал указ об увольнении глав его офиса Ермака
Андрей Ермак уволился сам, утверждает Владимир Зеленский
Фото: Официальный сайт президента Украины
Глава Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы его офиса Андрея Ермака. Документ об этом появился на сайте Зеленского.
«Уволить Ермака Андрея Борисовича с должности руководителя офиса президента Украины», — сказано в указе. Чуть раньше Зеленский заявил, что Ермак сам написал заявление об увольнении.
Чиновник покинул Офис президента Украины на фоне неутихающего коррупционного скандала в стране. Сегодня к Ермаку пришли с обысками представители Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). В иностранных СМИ считают это давлением на самого Зеленского.
Материал из сюжета:Коррупционный скандал на Украине
- Тася28 ноября 2025 21:11От такого позора Зеленский сам должен уйти с поста президента.