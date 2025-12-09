Музей СВО будет пополняться экспонатами Фото: Пресс-служба правительства Челябинской области

В Челябинске в День Героев Отечества открылся интерактивный Музей СВО, посвященный подвигам бойцов. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с мэром города Алексеем Лошкиным посетили экспозицию и оценили работу интерактивных и образовательных площадок.

«Этот музей будет живым. Он будет пополняться новыми историями и экспонатами. Важно, чтобы его посетили все наши школьники и студенты», — подчеркнул глава региона.

Губернатор отметил, что экспозиция площадью более пятисот метров помогает рассказать детям о том, что происходит в зоне проведения спецоперации, помочь почувствовать и понять процесс боевых действий. Подлинные экспонаты вооружения российских и западных войск объединены интерактивными картами, а мультимедийные гиды и настоящие вещи участников спецоперации помогут погрузиться в историю. Экскурсии в музее ведут участники СВО.

«Музей — современное пространство, где история оживает: через артефакты с передовой, через личные вещи бойцов, через воссозданный блиндаж, в котором они жили и откуда шли в бой. Думаю, мы смогли создать один из лучших музеев на эту тему в стране», — уточнил Текслер.





В музее, который был создан по поручению президента РФ, представлена информация о том, как регион помогает приближать победу, а также восстанавливать разрушенные города. Губернатор поблагодарил администрацию Челябинска за создание этого пространства, а также всех бойцов, кто передал сюда свои вещи.





































В интерактивном музее представлены подлинные экспонаты Фото: Пресс-служба правительства Челябинской области