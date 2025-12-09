Логотип РИА URA.RU
Текслер: интерактивный Музей СВО в Челябинске должны посетить все школьники и студенты. Фото, видео

В Челябинске открылся музей спецоперации
09 декабря 2025 в 10:37
Музей СВО будет пополняться экспонатами

Музей СВО будет пополняться экспонатами

Фото: Пресс-служба правительства Челябинской области

В Челябинске в День Героев Отечества открылся интерактивный Музей СВО, посвященный подвигам бойцов. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с мэром города Алексеем Лошкиным посетили экспозицию и оценили работу интерактивных и образовательных площадок.

«Этот музей будет живым. Он будет пополняться новыми историями и экспонатами. Важно, чтобы его посетили все наши школьники и студенты», — подчеркнул глава региона.

Губернатор отметил, что экспозиция площадью более пятисот метров помогает рассказать детям о том, что происходит в зоне проведения спецоперации, помочь почувствовать и понять процесс боевых действий. Подлинные экспонаты вооружения российских и западных войск объединены интерактивными картами, а мультимедийные гиды и настоящие вещи участников спецоперации помогут погрузиться в историю. Экскурсии в музее ведут участники СВО. 

«Музей — современное пространство, где история оживает: через артефакты с передовой, через личные вещи бойцов, через воссозданный блиндаж, в котором они жили и откуда шли в бой. Думаю, мы смогли создать один из лучших музеев на эту тему в стране», — уточнил Текслер.


В музее, который был создан по поручению президента РФ, представлена информация о том, как регион помогает приближать победу, а также восстанавливать разрушенные города. Губернатор поблагодарил администрацию Челябинска за создание этого пространства, а также всех бойцов, кто передал сюда свои вещи.

В интерактивном музее представлены подлинные экспонаты

Фото: Пресс-служба правительства Челябинской области


