Эксперт раскрыл, как в 2026 году выгодно уйти в отпуск

Машаров: выбирайте месяцы с максимумом рабочих дней для отпуска в 2026 году
23 ноября 2025 в 04:12
В Общественной палате перечислили лучшие месяцы для отдыха в 2026 году

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Для получения максимальной суммы отпускных выплат работникам следует внимательно подходить к выбору дат отдыха в 2026 году. Финансовая выгода напрямую зависит от количества рабочих дней в конкретном месяце. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«Если работнику важна сумма отпускных, то отпуск лучше взять в месяцы, где рабочих дней больше. В 2026 году это апрель, июль, сентябрь, октябрь, декабрь», — сказал Машаров агентству ТАСС. 

Эксперт обратил внимание на то, что стоимость одного рабочего дня отличается от стоимости дня отпуска. Это связано с тем, что заработная плата начисляется исключительно за фактически отработанные дни. Расчет отпускных выплат производится иначе: они оплачиваются за все календарные дни, за исключением праздничных, на основе среднего заработка сотрудника за последний год.

Министерство труда разработало производственный календарь на 2026 год, который помогает планировать отпуск с учетом количества рабочих и выходных дней. От выбора месяца для отдыха зависит размер дохода за период: чем больше рабочих дней в месяце, тем выгоднее брать отпуск. Например, самыми выгодными месяцами считаются июль (23 рабочих дня) и месяцы с 22 рабочими днями — апрель, сентябрь, октябрь и декабрь.

