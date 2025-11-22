Эксперт раскрыл, как в 2026 году выгодно уйти в отпуск

В Общественной палате перечислили лучшие месяцы для отдыха в 2026 году Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Для получения максимальной суммы отпускных выплат работникам следует внимательно подходить к выбору дат отдыха в 2026 году. Финансовая выгода напрямую зависит от количества рабочих дней в конкретном месяце. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«Если работнику важна сумма отпускных, то отпуск лучше взять в месяцы, где рабочих дней больше. В 2026 году это апрель, июль, сентябрь, октябрь, декабрь», — сказал Машаров агентству ТАСС.

Эксперт обратил внимание на то, что стоимость одного рабочего дня отличается от стоимости дня отпуска. Это связано с тем, что заработная плата начисляется исключительно за фактически отработанные дни. Расчет отпускных выплат производится иначе: они оплачиваются за все календарные дни, за исключением праздничных, на основе среднего заработка сотрудника за последний год.

Продолжение после рекламы