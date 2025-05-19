У Байдена обнаружили рак: чем запомнился экс-президент США — скандалы, русофобия и старческие курьезы

У бывшего президента США Джо Байдена выявлена агрессивная форма рака предстательной железы с метастазированием в костную ткань. Несмотря на стремительное прогрессирование заболевания, опухоль оказалась чувствительной к гормональной терапии, что открывает перспективы для успешного лечения болезни. Причем еще задолго до выявленной онкологии у Байдена подозревали серьезные проблемы со здоровьем.
На сегодняшний день Джо Байдену исполнилось 82 года. По завершению своего президентского срока в прошлом году он стал самым возрастным лидером в истории США. Изначально Байден планировал выдвигаться на второй срок, однако впоследствии решил поддержать кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Одним из факторов, повлиявших на это решение, стали проблемы со здоровьем действующего президента. О жизни 46-го главы Белого дома, его политической карьере, противостоянии с Трампом и отношении к России — подробности в материале URA.RU.
Подробности болезни Байдена, его состояние
О том, что у Джо Байдена выявили агрессивную разновидность рака предстательной железы стало известно 16 мая. Именно тогда у него диагностировали заболевание, передает BBC. Диагноз был установлен после того, как Джо Байден сообщил врачам о наличии симптомов, связанных с мочеиспусканием. Это позволило специалистам выявить у него на простате небольшой узел. У Джо Байдена диагностирован рак с показателем 9 по шкале Глисона, при котором выявлены метастазы в костную ткань.
Шкала Глисона применяется для оценки микроскопической картины рака простаты. Значения 9 и 10 указывают на наиболее агрессивные формы заболевания. Такой показатель свидетельствует о тяжелом течении болезни у экс-президента США и высокой вероятности быстрого распространения злокачественных клеток.
"Хотя это представляет собой более агрессивную форму заболевания, рак, по-видимому, гормонально-чувствителен, что позволяет эффективно его лечить. Президент и его семья рассматривают варианты лечения со своими врачами", — говорится в сообщении газеты NYT.
Согласно информации клиники Кливленда, рак простаты занимает второе место по частоте встречаемости среди онкологических заболеваний у мужчин, уступая лишь раку кожи. Как отмечают специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), данный диагноз в течение жизни получают 13 из 100 представителей мужского пола. Эксперты CDC выделяют возраст в качестве основного фактора риска развития рака простаты. В 2023 году Байдену была проведена хирургическая операция по удалению злокачественного образования на коже. Специалисты в области рака предстательной железы отмечают, что у Джо Байдена диагностирована тяжелая форма заболевания. По их словам, после того как опухоль метастазирует в костные ткани полное излечение становится невозможным.
"Но доктор Джадд Моул, эксперт по раку простаты в Университете Дьюка, сказал, что мужчины, у которых рак простаты распространился, "могут жить пять, семь, 10 и более лет"", — сообщается в материале газеты. Подробности состояния здоровья Байдена и выбранный метод лечения пока не раскрываются.
«Король говорит»: Байден с детства страдает дефектом речи
Джо Байден родился 20 ноября 1942 года в Скрэнтоне, штат Пенсильвания. Его родители, Джозеф Робинетт Байден и Кэтрин Юджиния Байден (урожденная Финнеган), придерживались католических традиций и воспитывали сына в духе этой религии. Байден был старшим ребенком в семье. Он рос вместе с сестрой и двумя братьями.
В молодости Байден испытывал проблемы с заиканием, от которых впоследствии почти полностью избавился, однако речевые затруднения сопровождали его на протяжении всей жизни. Как пояснял сам Байден в ходе своей предвыборной кампании в 2019 году, его заминки в речи, трудности с подбором слов, паузы, а также стремление физически контактировать с окружающими обусловлены именно этим дефектом речи. В 1965 году Джо окончил университет штата Делавэр, получив диплом бакалавра по направлениям политологии и история.
Самый молодой сенатор: политическая карьера Джо Байдена и его попытка стать президентом
Политический путь Джо Байдена начался в 1969 году, когда, проявив инициативу, он выдвинул свою кандидатуру от Демократической партии на выборы в совет четвертого округа НьюКасл. С тех пор уроженец Скрэнтона последовательно продвигался по служебной лестнице, сообщает Mail.ru.
В 1973 году, несмотря на нехватку финансовых ресурсов и отсутствия поддержки, Байден в возрасте 30 лет был избран сенатором от штата Делавэр. Так он стал самым молодым представителем этого штата в Сенате.
Впервые Байден выдвинул свою кандидатуру на пост президента США в 1988 году. Однако занять этот пост в качестве самого молодого лидера страны ему не удалось. Байден был вынужден выйти из предвыборной гонки после обвинений в плагиате. Причиной послужило то, что его предвыборные выступления оказались во многом схожи с речами британского политика из Лейбористской партии Нила Киннока.
В 2008 году, спустя два десятилетия после своей первой попытки, Байден вновь заявил о намерении баллотироваться на пост президента США. Однако и на этот раз ему не удалось одержать победу на праймериз. Победителем выборов стал Барак Обама, который впоследствии пригласил Байдена занять должность вице-президента. Байден занимал этот пост с 2009 по 2017 год.
Противостояние Байдена и Трампа на почве власти
В 2020 году Байден в третий раз выдвинул свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов, начав предвыборную кампанию весной 2019 года. Его основным оппонентом на выборах стал 45-ый президент США Дональд Трамп. По итогам голосования Байден получил большинство голосов выборщиков. Тем не менее, Трамп до последнего отказывался признать поражение и требовал пересмотра результатов.
В течение первых ста дней пребывания у власти Джо Байден аннулировал ряд распоряжений, принятых предыдущим президентом Трампом. В частности, он реализовал предвыборное обещание, вернув США к участию в Парижском климатическом соглашении. Кроме того, Байден отменил режим чрезвычайного положения на американо-мексиканской границе, введенный ранее для ограничения потока мигрантов.
Но на это противостояние двух американских президентов не закончилось. С завидной периодичностью Трамп обвинял оппонента то в получении денег от Китая, то сравнивал администрацию 46-го президента США с гестапо, то критиковал Байдена за раскрытие важных секретов страны. В конце концов Трамп обвинил Байдена в начале конфликта на Украине. Байден же в свою очередь был более сдержан в высказываниях. Однако он заявлял о том, что американцы должны отказать Трампу в возможности вернуться на пост главы Белого дома.
Однако после того, как у Байдена обнаружили рак, Трамп решил зарыть «топор войны». Он высказал слова поддержки в адрес Байдена, выразил поддержку его семье и пожелал экс-президенту скорейшего выздоровления.
Отношение Байдена к России: попытка наладить диалог и последующее обострение
В 2021 году президент США Джо Байден провел ряд встреч с лидерами ведущих государств, включая переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, которые состоялись 16 июня в Женеве. Несмотря на попытки наладить диалог, уже спустя несколько месяцев двусторонние отношения вновь обострились. С осени 2021 года по зиму 2022 года западные СМИ и политики начали активно высказывать предположения о подготовке Россией военной операции против Украины. В ответ на эти заявления Байден заявил о готовности направить дополнительные военные контингенты в регион в случае пересечения российскими вооруженными силами украинской границы.
После начала СВО Байден неоднократно называл российского лидера «военным преступником», а действия России на Украине «геноцидом». Представители власти в нашей стране отреагировали на эти заявления резко негативно, назвав такую риторику «недопустимой и непростительной». С тех пор дипломатические отношения России и США перестали развиваться, фактически они приостановлены.
Личная жизнь: тяжелая потеря, сын-наркоман и прочие скандалы
В 1964 году он познакомился со своей будущей женой Нейлией Хантер. У них родились трое детей: Бо, Хантер и Наоми. Дочь погибла в 1972 году в автокатастрофе.
После трагической смерти Наоми у Байдена осталось двое сыновей. Позднее, в 1981 году, в его браке со второй супругой Джилл родилась дочь Эшли. Старший сын, Бо Байден, казался образцовым членом семьи: до своей кончины от опухоли головного мозга в 2015 году он занимал пост генерального прокурора штата Делавэр. В отличие от него, остальные дети не могут похвастаться столь же безупречной репутацией.
В отношении Хантера сейчас возбуждено уголовное дело, включающее 12 пунктов обвинения. Девять из них связаны с уклонением от уплаты налогов на сумму 1,4 миллиона долларов. Согласно материалам следствия, сын президента использовал эти средства на личные нужды, такие как развлечения, приобретение наркотических веществ, алкоголь, При этом его налоговые обязательства оставались неисполненными.
Кроме того, Хантер утратил ноутбук, на котором содержились данные о его инвестиционной и лоббистской деятельности. Впоследствии на этом устройстве были обнаружены фотографии с наркотическими веществами, женщинами легкого поведения, а также несовершеннолетними девушками, сделанные во время отдыха в роскошных резиденциях и на яхтах. Помимо этого, на ноутбуке нашли доказательства его причастности к нелегальной иностранной лоббистской деятельности и возможному отмыванию денежных средств.
Найденный дневник Эшли Байден в центре для страдающих наркозависимостью также наделал много шума из-за опубликованных там подробностей. В частности, Эшли рассказывала о своих отношениях с мужчинами и отцом.
Курьезные моменты «сонного Джо»
В ходе предвыборной кампании 2020 года Байден неоднократно становился объектом критики со стороны оппонентов, которые указывали на его возможные проблемы с когнитивными способностями. Так, в ряде случаев он публично перепутал свою супругу с сестрой, забывал имя Трампа, а также ошибочно заявлял, что участвует в выборах не на пост главы государства, а в Сенат. Трамп охарактеризовал Джо Байдена как «сонного Джо» и выдвинул предположение, что перед дебатами тот принимает препараты, усиливающие мозговую активность.
Байден и после вступления в должность президента неоднократно становился объектом внимания общественности благодаря своим необычным поступкам. В частности, он несколько раз спотыкался и падал на трапе самолета, а также падал с велосипеда. Кроме того, в ходе публичных мероприятий президент был замечен за тем, что здоровался с невидимым собеседником и проявлял обеспокоенность появлением пасхального кролика. В одном из случаев Байден, положив руку на плечо девочки, порекомендовал ей не вступать в серьезные отношения с мужчинами до достижения 30 лет.
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