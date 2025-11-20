Минтранс посоветовал регионам не запрещать, а популяризировать электросамокаты

Шило призвал регионы создать условия для безопасного использования электросамокатов Фото: Илья Московец © URA.RU

Министерство транспорта РФ порекомендовало регионам не запрещать, а активно продвигать использование электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом говорится в письме замминистра Алексея Шило.

«Региональным чиновникам предлагается „содействовать“ развитию сервисов аренды СИМ, не создавать им избыточные административные барьеры и расширять инструментарий для организации парковок СИМ», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на письмо Шило. Документ был разослан регионам в середине ноября.

В письме говорится, что запреты на использование СИМ в некоторых регионах — нерациональны и не соответствуют Транспортной стратегии РФ до 2030 года. Замминистра считает, что вместо запретов нужно создавать условия для безопасного и удобного использования электросамокатов и других СИМ.

Для этого их следует интегрировать в транспортную систему городов, помогать развиваться сервисам аренды электросамокатов и обустраивать для них парковочные места. Минтранс попросил регионы до 25 декабря сообщить, как у них обстоят дела с правилами использования СИМ.

В некоторых регионах уже начали жестко регулировать использование электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Например, в Благовещенске с июля нельзя парковать и использовать электросамокаты где угодно — запрет действует по всему городу. В Амурской области с июня за неправильную парковку и езду на электросамокатах в неположенных местах штрафуют на сумму до 100 тысяч рублей. А в Москве, Санкт-Петербурге, Геленджике, Перми и Сочи уже в некоторых местах ограничили скорость езды на самокатах, а где-то их вовсе запретили использовать.