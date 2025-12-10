Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

«Среди тайги и тундры выросли города»: Владимир Якушев поздравил ямальцев с 95-летием округа

Владимир Якушев поздравил ямальцев с 95-летием округа
10 декабря 2025 в 10:48
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Владимир Якушев поздравил ямальцев с юбилеем региона

Владимир Якушев поздравил ямальцев с юбилеем региона

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев поздравил жителей Ямало-Ненецкого автономного округа с 95-летием региона и назвал Ямал «землей невероятной силы». Об этом сообщила пресс-служба «Единой России».

«Дорогие друзья, поздравляю вас с 95-летием образования Ямал-Ненецкого автономного округа. Вашим усердием среди тайги и тундры выросли города, где кипит жизнь. Сегодня здесь рождаются технологии, экономические победы важные для всей России», — поздравил ямальцев Якушев. 

В послании он отметил, что современный облик округа сформировали несколько поколений северян. По его словам, жители сумели развить промышленную инфраструктуру в условиях Крайнего Севера и обеспечить стабильную работу топливно-энергетического комплекса. Якушев отдельно поблагодарил работников нефтегазовой отрасли, строительных и транспортных предприятий, а также представителей коренных малочисленных народов Севера, которые сохраняют традиционный уклад жизни и участвуют в развитии региона.

Продолжение после рекламы

Юбилей ЯНАО отмечают 10 декабря 2025 года — округу исполнилось 95 лет со дня основания, с этой датой ранее жителей поздравил губернатор Дмитрий Артюхов. Праздничные мероприятия проходят сразу в нескольких районах, а подготовка к юбилею началась еще в январе: в Салехарде запланировали главный концерт и фотовыставку, а культурную программу связали с подготовкой к 80-летию Победы.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал