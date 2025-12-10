Логотип РИА URA.RU
Происшествия

В ЯНАО рабочий получил тяжелые травмы во время демонтажа эстакады

10 декабря 2025 в 11:45
СУ СКР возбудил уголовное дело

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Тарко-Сале (ЯНАО) работник промзоны во время демонтажа кабельной эстакады получил серьезные травмы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Следственного комитета по региону.

«В Тарко-Сале начальник участка подозревается в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. В ходе работ сотрудник компании получил травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью», — отмечено в сообщении ведомства.

В происшествие обвинили начальника участка, который допустил работника к демонтажу кабельной эстакады без соответствующего разрешения. Было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности. 

Следователи провели осмотр места происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в ЯНАО прокуратура Муравленко добилась компенсации пострадавшему работнику, который получил производственную травму кисти при ремонте погружного оборудования в ООО «Борец-Муравленко». Тогда после обращения надзорного ведомства в суд стороны заключили мировое соглашение, и работодателя обязали выплатить слесарю-электрику 150 тысяч рублей морального вреда.

