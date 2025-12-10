Полпред Артем Жога поздравил ямальцев с юбилеем округа

Логотип РИА URA.RU
Полпред Артем Жога поздравил ямальцев с 95-летием округа
10 декабря 2025 в 10:30
Округу исполнилось 95 лет со дня основания

Фото: Илья Московец © URA.RU

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога поздравил жителей ЯНАО с 95-летним юбилеем региона. Об этом он написал в своих социальных сетях. 

«95-летие сегодня отмечает Ямал — уникальный регион Уральского федерального округа. Желаю жителям региона крепкого здоровья, счастья и благополучия, а прекрасному Ямалу — процветания!», — отметил полпред.

Артем Жога также подчеркнул, что приезжая на Ямал всегда чувствует тепло от местных жителей. По его словам, с таким же радушием они восстанавливают Волноваху и Авдеевку на Донбассе. 

Полпред обратил внимание, что Ямал лидирует по приросту населения среди остальных регионов страны. «Сейчас суровый край становится территорией детства», — поделился мнением Артем Жога. 

Юбилей ЯНАО отмечают 10 декабря 2025 года — округу исполнилось 95 лет со дня основания, с этим событием ранее жителей уже поздравил губернатор Дмитрий Артюхов. Празднование даты началось еще в январе: в Салехарде пройдет концерт «Мой Ямал — это твой день рождения!», открылась фотовыставка «95 мгновений Ямала», были организованы тематические культурные мероприятия.

