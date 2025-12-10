Полпред Артем Жога поздравил ямальцев с юбилеем округа

Округу исполнилось 95 лет со дня основания Фото: Илья Московец © URA.RU

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога поздравил жителей ЯНАО с 95-летним юбилеем региона. Об этом он написал в своих социальных сетях.

«95-летие сегодня отмечает Ямал — уникальный регион Уральского федерального округа. Желаю жителям региона крепкого здоровья, счастья и благополучия, а прекрасному Ямалу — процветания!», — отметил полпред.

Артем Жога также подчеркнул, что приезжая на Ямал всегда чувствует тепло от местных жителей. По его словам, с таким же радушием они восстанавливают Волноваху и Авдеевку на Донбассе.

Полпред обратил внимание, что Ямал лидирует по приросту населения среди остальных регионов страны. «Сейчас суровый край становится территорией детства», — поделился мнением Артем Жога.