Полпред Артем Жога поздравил ямальцев с юбилеем округа
Округу исполнилось 95 лет со дня основания
Фото: Илья Московец © URA.RU
Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога поздравил жителей ЯНАО с 95-летним юбилеем региона. Об этом он написал в своих социальных сетях.
«95-летие сегодня отмечает Ямал — уникальный регион Уральского федерального округа. Желаю жителям региона крепкого здоровья, счастья и благополучия, а прекрасному Ямалу — процветания!», — отметил полпред.
Артем Жога также подчеркнул, что приезжая на Ямал всегда чувствует тепло от местных жителей. По его словам, с таким же радушием они восстанавливают Волноваху и Авдеевку на Донбассе.
Полпред обратил внимание, что Ямал лидирует по приросту населения среди остальных регионов страны. «Сейчас суровый край становится территорией детства», — поделился мнением Артем Жога.
Юбилей ЯНАО отмечают 10 декабря 2025 года — округу исполнилось 95 лет со дня основания, с этим событием ранее жителей уже поздравил губернатор Дмитрий Артюхов. Празднование даты началось еще в январе: в Салехарде пройдет концерт «Мой Ямал — это твой день рождения!», открылась фотовыставка «95 мгновений Ямала», были организованы тематические культурные мероприятия.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!