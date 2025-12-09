В Новом Уренгое отменили старые правила бесплатного проезда школьников в автобусах
В Новом Уренгое меняют правила проезда на автобусах для школьников
Фото: Илья Московец © URA.RU
Для школьников Нового Уренгоя (ЯНАО) изменили условия бесплатного проезда в автобусах. С 1 января льгота будет доступна по карте МИР, зарегистрированной в системе «Морошка», сообщили в городской администрации.
«Студенты, имеющие карту „Морошка“, будут оплачивать проезд по льготной стоимости — 38 рублей за одну поездку, без карты „Морошка“ — на общих основаниях, 43 рубля. Для льготных категорий студентов — из многодетных семей, семей участников СВО, детей-сирот и детей-инвалидов проезд будет бесплатным, но также по карте „Морошка“», — рассказали в telegram-канале мэрии.
Период до 1 января будет переходным — в общественном транспорте будут принимать как «Морошку», так и карту школьника. Ранее URA.RU сообщало, что бесплатный проезд для школьников отменили в Ноябрьске.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!