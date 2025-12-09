В Новом Уренгое отменили старые правила бесплатного проезда школьников в автобусах

В Новом Уренгое меняют правила проезда на автобусах для школьников Фото: Илья Московец © URA.RU

Для школьников Нового Уренгоя (ЯНАО) изменили условия бесплатного проезда в автобусах. С 1 января льгота будет доступна по карте МИР, зарегистрированной в системе «Морошка», сообщили в городской администрации.

«Студенты, имеющие карту „Морошка“, будут оплачивать проезд по льготной стоимости — 38 рублей за одну поездку, без карты „Морошка“ — на общих основаниях, 43 рубля. Для льготных категорий студентов — из многодетных семей, семей участников СВО, детей-сирот и детей-инвалидов проезд будет бесплатным, но также по карте „Морошка“», — рассказали в telegram-канале мэрии.