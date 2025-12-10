В ЯНАО создадут центр помощи людям с нарушениями слуха

Его организуют на Ямале в 2026 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В рамках Года здравоохранения, который пройдет в 2026 году на Ямале, в округе впервые появится сурдологическая служба, а также первый в ЯНАО эндокринологический центр. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Салехарда.

«Ключевой задачей в Год здоровья станет улучшение качества оказываемой медицинской помощи. Впервые в регионе появится сурдологическая служба. На базе Салехардской ОКБ начнет работу первый на Ямале эндокринологический центр и единое отделение осмотров», — отметили в мэрии.

Помимо этого, в 2026 году в округе планируют улучшить оснащение медицинских учреждений. Так, власти закупят 24 единицы диагностического оборудования и три резервных томографа.

